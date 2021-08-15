Министр оскорбительно отозвался о городе на Камчатке, затем пост удалил

Министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков неодобрительно отозвался о городе Петровск-Забайкальский.

Речь идёт об одной из записей в его Инстаграме. Как сообщает Сибирь.Реалии, в комментарии чиновник написал: "Если есть в мире жопа, то это здесь".

На публикацию обратил внимание, в том числе, телеканал "41 регион". "Один из постов вызвал на Камчатке неоднозначную реакцию. На нем запечатлен знак при въезде в город Петровск-Забайкальский, а подпись министра содержит явно вульгарное сравнение с ягодицами", – сообщили журналисты, добавив, что заметили на министре футболку с нецензурной надписью.

Спустя какое-то время после публикации пост министра Кумарькова был удалён.

В комментарии ситуации телеканалу чиновник пояснил, что его слова касались состояния местных автодорог. "Но в части дорог в этом месте… действительно полные, как вы выразились, ягодицы и я это отметил, как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать – что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен. Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по-своему", – прокомментировал свой удаленный пост министр.

По поводу футболки Алексей Кумарьков сказал, что она была "куплена во вполне официальном магазине" и подарена ему женой.