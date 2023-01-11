Минкульт Чечни: Меладзе имеет право выступать против войны

Певца Валерия Меладзе не будут лишать звания народного артиста Чечни за слова "Героям слава" в ответ на фразу "Слава Украине" на вечеринке в Дубае. В министерстве культуры республики заявили, что певец имеет право выступать против войны, - сообщает Кавказ.Реалии.
При этом российские власти называют войну против Украины спецоперацией, за использование слова "война" в стране может грозить административная и даже уголовная ответственность - хотя в последнее время слово "война" употребляют и высокопоставленные чиновники.
Вопрос о лишении Меладзе звания народного артиста Чечни пока не стоит, сообщили сайту "Подъём" в Минкульте республики. В изначальной версии ответа ведомства было указано: "То, что Меладзе выступил против войны, - он имеет право". Затем эта фраза была удалена с сайта "Подъёма", но сохранилась в цитатах ряда российских и зарубежных СМИ.
"Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии", - указано в ответе Минкульта Чечни.
На новогодней вечеринке в Дубае неизвестный снял на видео, как Валерий Меладзе на слова "Слава Украине!" шёпотом отвечает "Героям слава!" Ролик с вечеринки попал в сеть, после этого некоторые политики и публицисты потребовали, чтобы певца лишили государственных наград и российского гражданства.
- В первый день войны в Украине Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. "Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", - сказал Меладзе. Брат певца – композитор Константин Меладзе имеет звание заслуженного деятеля искусств Украины.
- Ранее СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди "запрещённых" артистов и групп есть ДДТ, Земфира, Noize MC, Оксимирон, "Машина времени", "Аквариум", "Каста", "Би-2", "Несчастный случай", Валерий Меладзе, Anacondaz, Louna, "Порнофильмы", "Ногу Свело!", "Кровосток", "Элизиум", "2Маши", Манижа, Монеточка, Гречка, Face, Моргенштерн, IC3PEAK, Little Big, Вася Обломов, "Дора", "Алоэ Вера" и другие. Почти все из перечисленных выше музыкантов столкнулись с отменой концертов в России. Многие из них покинули страну.
- Ранее на этой неделе губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв лишил региональных наград выступившего против войны артиста Максима Галкина.
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