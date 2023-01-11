Минкульт Чечни: Меладзе имеет право выступать против войны

Певца Валерия Меладзе не будут лишать звания народного артиста Чечни за слова "Героям слава" в ответ на фразу "Слава Украине" на вечеринке в Дубае. В министерстве культуры республики заявили, что певец имеет право выступать против войны, - сообщает Кавказ.Реалии.

При этом российские власти называют войну против Украины спецоперацией, за использование слова "война" в стране может грозить административная и даже уголовная ответственность - хотя в последнее время слово "война" употребляют и высокопоставленные чиновники.

Вопрос о лишении Меладзе звания народного артиста Чечни пока не стоит, сообщили сайту "Подъём" в Минкульте республики. В изначальной версии ответа ведомства было указано: "То, что Меладзе выступил против войны, - он имеет право". Затем эта фраза была удалена с сайта "Подъёма", но сохранилась в цитатах ряда российских и зарубежных СМИ.

"Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии", - указано в ответе Минкульта Чечни.

На новогодней вечеринке в Дубае неизвестный снял на видео, как Валерий Меладзе на слова "Слава Украине!" шёпотом отвечает "Героям слава!" Ролик с вечеринки попал в сеть, после этого некоторые политики и публицисты потребовали, чтобы певца лишили государственных наград и российского гражданства.