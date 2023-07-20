Минобороны Беларуси сообщило о совместных учениях с ЧВК "Вагнер"

Военнослужащие белорусской армии проведут учения с наемниками российской ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский" вблизи польской границы. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

"На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне „Брестский“", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне в телеграм-каналах, связанных с ЧВК "Вагнер", появилось видео выступления руководителей частной военной компании Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина перед наёмниками. В нём они в частности обещают сделать из белорусских вооружённых сил "вторую армию мира" и выступить на стороне Александра Лукашенко в случае каких-либо вооружённых конфликтов.

23–24 июня наёмники ЧВК "Вагнер" под руководством Пригожина совершили вооружённый марш на Ростов-на-Дону и Москву с требованием отставки военного руководства. Российские власти охарактеризовали эти действия как мятеж. Движение колонн остановилось после переговоров с участием белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко. Было объявлено, что за участие в мятеже никого не будут наказывать, а ЧВК "Вагнер" перебазируется в Беларусь.

По данным мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", сейчас в Беларуси находятся уже более двух тысяч наемников ЧВК "Вагнер".

Минобороны Беларуси сообщало, что прибывшие в страну наёмники "Вагнера" будут обучать белорусских военнослужащих.

Страны НАТО выразили обеспокоенность в связи с перемещением наёмников ЧВК "Вагнер", считающегося одним из наиболее боеспособных российских подразделений, в Беларусь. Ранее в этом месяце Польша сообщила, что укрепляет границу с Беларусью, чтобы противостоять потенциальным угрозам.