Варшава направит 500 полицейских на польско-белорусскую границу. Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Границу уже охраняют пять тысяч пограничников и две тысячи военных. Отправка дополнительных сил связана с напряжённой ситуацией на границе, отметил Каминьский.

Ранее польские власти заявили, что решили усилить обороноспособность страны на востоке из-за перемещения на белорусскую территорию наёмников ЧВК "Вагнер". Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что вероятное перемещение ЧВК в Беларусь — это "очень негативный сигнал" для Варшавы.