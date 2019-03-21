В Магадане священник на встрече с подростками из государственного патриотического клуба спросил у них о готовности умереть за родину. Сообщение об этом размещено на сайте регионального правительства.

Встречу с подростками провёл Герой России, военный лётчик Игорь Родобольский и инок Свято-Казанского архиерейского мужского подворья в Кара-Балте отец Киприан (Бурков), получивший в 91 году звание Героя Советского Союза.

Бывшие военнослужащие рассказали подросткам об обстоятельствах получения своих высших государственных наград. После этого "отец Киприан спросил у ребят "готовы ли они отдать жизнь за Родину, или за свой родной город?", — сообщает сайт регионального правительства. По утверждению портала, все участники встречи сообщили, что готовы к смерти.