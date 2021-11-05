Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минобороны Польши: белорусский солдат пытался выстрелить в польских военных

На границе Польши и Беларуси

Министерство обороны Польши заявило об очередном инциденте на границе с Беларусью – белорусский военнослужащий пытался выстрелить в польских солдат из сигнального пистолета, но пистолет не выстрелил. Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере.

"В 100 метрах пять вооруженных белорусов пытались разрушить забор, при этом крича, что будут стрелять в польских солдат. После вызова дополнительных сил в лице представителей армии и Погранслужбы белорусы отошли", – заявили в Минобороны.

8 октября пресс-секретарь польской Погранслужбы Анна Михальская сообщила, что пограничный патруль обстреляли со стороны Беларуси, предположительно, холостыми патронами. В результате стрельбы никто не пострадал.

По данным Погранслужбы Польши, с начала миграционного кризиса в августе было зарегистрировано более 30 тысяч попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. Варшава и ее партнеры по ЕС обвиняют официальный Минск в том, что он потворствует нелегальной миграции или прямо ее организует, чтобы создать проблемы своим соседям, критикующим режим Александра Лукашенко.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG