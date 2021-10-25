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Германия и Польша укрепляют границы на фоне миграционного кризиса

Иракские мигранты в окружении пограничников и полицейских на белорусско-польской границе

Польша увеличит количество солдат на границе с Беларусью до 10 тысяч, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Европейский Союз считает, что в сложившемся кризисе виноват Александр Лукашенко, который таким образом мстит за введенные против него санкции, сообщает RFE/RL.

Мигранты – в основном это выходцы из Ирана, Сирии, Йемена и Ирана – прибывают в Польшу через Беларусь. Варшава объявила чрезвычайное положение в приграничной зоне.

Ранее Германия отправила сотни полицейских на польскую границу, чтобы помочь соседям справиться с наплывом беженцев. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил газете Bild am Sonntag, что случае необходимости страна усилит поддержку.

В ночь с субботы на воскресенье немецкая полиция задержала вооруженных членов ультраправой группировки "Третий путь" (Der III. Weg). Они намеревались помещать мигрантам, проникшим в страну через Польщу, попасть на территорию Германии.

  • Представители ЕС обвиняют Александра Лукашенко в "контрабанде" мигрантов в ответ на санкции Брюсселя за жестокое подавления инакомыслия после президентских выборов в Беларуси в 2020 году.
  • Польша предложила построить стену на своей границе с Беларусью стоимостью 410 миллионов долларов, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Аналогичные меры готова предпринять Латвия, которая также переживает миграционный кризис.
  • В этом году в Германию из Польши и Беларуси прибыли 6162 беженцев без документов. Распределение нелегальных мигрантов, проникших в Германию через Беларусь и Польшу, начнется в начале ноября. Если ранее на этой неделе министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер говорил, что у страны нет никаких намерений закрывать границу с Польшей, то в воскресенье не исключил, что котроль на границе будет возобновлен.

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