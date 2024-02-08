Минобороны предлагает установить единый предельный возраст службы

Министерство обороны России разработало законопроект, в котором предлагается установить единый предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время. Закон коснётся тех, кто поступил в войска до 24 июня 2023 года. Ведомство предлагает установить 70 лет в качестве предельного возраста для высших офицеров и 65 лет для всех остальных военнослужащих.

Минобороны объясняет необходимость такого закона тем, что сейчас для заключивших контракты до 24 июня 2023 года не прописан предельный возраст пребывания на службе. Он установлен только для тех, кто сделал это после указанной даты. Указывается, что действующее законодательство не распространяется "на весь период мобилизации и на правоотношения, возникшие с начала специальной военной операции (так российские власти называют войну в Украине - РС)".

"Принятие законопроекта позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности Вооруженных Сил Российской Федерации, при этом не будет допущено снижение уровня боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей в период специальной военной операции", - говорится в документе.