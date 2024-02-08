Минобороны предлагает установить единый предельный возраст службы

Министерство обороны России разработало законопроект, в котором предлагается установить единый предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время. Закон коснётся тех, кто поступил в войска до 24 июня 2023 года. Ведомство предлагает установить 70 лет в качестве предельного возраста для высших офицеров и 65 лет для всех остальных военнослужащих.
Минобороны объясняет необходимость такого закона тем, что сейчас для заключивших контракты до 24 июня 2023 года не прописан предельный возраст пребывания на службе. Он установлен только для тех, кто сделал это после указанной даты. Указывается, что действующее законодательство не распространяется "на весь период мобилизации и на правоотношения, возникшие с начала специальной военной операции (так российские власти называют войну в Украине - РС)".
"Принятие законопроекта позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности Вооруженных Сил Российской Федерации, при этом не будет допущено снижение уровня боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей в период специальной военной операции", - говорится в документе.
- В мае 2022 года, вскоре после российского полномасштабного вторжения в Украину, Госдума подняла верхний возрастной предел для желающих заключить контракт на прохождение военной службы. Ранее он составлял 40 лет, но был поднят до установленного законом пенсионного возраста - для мужчин это 65 лет.
- В июле прошлого года Госдума приняла законопроект о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для военнообязанных первого разряда повысились с 35 до 40 лет, второго – с 45 до 50 лет, третьего – с 50 до 55 лет. Для имеющих воинские звания старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, для младших офицеров – до 60 лет.
- В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин на встрече российскими блогерами и сотрудниками СМИ, пишущими о войне в Украине, заявил, что добровольцы и контрактники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, не вернутся домой до их окончания – вне зависимости от того, на какой срок они заключали договоры с Минобороны или когда были мобилизованы.
- Таким образом, если новый законопроект будет принят, заключившие контракт или мобилизованные военные, теоретически, если указ о мобилизации не будут отменён, могут остаться в армии до достижения ими 65 лет, без права уволиться.
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