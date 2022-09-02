Минобороны предложило давать воевавшим в Украине землю

Министерство обороны России предложило выдавать военным и сотрудникам других структур, отмеченным наградами за участие в войне в Украине, земельные участки в аннексированном Крыму и в Подмосковье. Проект указа опубликован на портале правовой информации.

В документе органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым рекомендуется "принять законодательные акты, ‎устанавливающие право граждан на получение земельных участков ‎в собственность бесплатно".

По замыслу Минобороны, право на участки должно предоставляться обладателям государственных наград и знаков отличия, за заслуги, проявленные в ходе "спецоперации" (так в России требуют называть войну) и ветеранам боевых действий.