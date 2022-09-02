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Минобороны предложило давать воевавшим в Украине землю

Крым

Министерство обороны России предложило выдавать военным и сотрудникам других структур, отмеченным наградами за участие в войне в Украине, земельные участки в аннексированном Крыму и в Подмосковье. Проект указа опубликован на портале правовой информации.

В документе органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым рекомендуется "принять законодательные акты, ‎устанавливающие право граждан на получение земельных участков ‎в собственность бесплатно".

По замыслу Минобороны, право на участки должно предоставляться обладателям государственных наград и знаков отличия, за заслуги, проявленные в ходе "спецоперации" (так в России требуют называть войну) и ветеранам боевых действий.

  • После начала войны в России расширили список лиц, которые могут быть признаны участниками боевых действий. Помимо самих военных, это сотрудники ФСБ, "отражавшие вооруженные провокации", и гражданские специалисты - например, врачи и строители, выполнявшие задания в Украине, уточняет "Медиазона".
  • На всех участников боевых действий в Украине распространяется действие закона "О ветеранах" и соответствующие льготы: налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате жилья, включая съёмное, и коммунальных платежей. Российские вузы с этого года начинают принимать детей участников боевых действий по специальной квоте без вступительных экзаменов.

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