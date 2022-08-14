Минобороны РФ: Из Украины эвакуировано 28 тысяч человек за сутки

Российские военные за сутки эвакуировали из мест боевых действий в Украине почти 28 тыс. человек, включая 4,5 тыс. детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Об этом сообщает "Интерфакс". Мизинцев назвал точные цифры: по его словам, из Украины в Россию за прошедшие сутки были вывезены 27 714 человек, в том числе 4 522 ребенка, а всего с начала войны, которую в РФ называют "спецоперацией" - 3 342 109 человек, из которых 533 441 ребенок.

Также, по его словам, с начала войны государственную границу Украины с Россией пересекли 557 084 автомобиля, в том числе, за последние сутки - 4 145.