Минобороны РФ: над Курской областью уничтожен воздушный шар

Утром 16 апреля над Курской областью уничтожили воздушный шар, сообщает Минобороны России.
Ведомство отчиталось, что пресекло попытку украинской армии "совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории России". О пострадавших и разрушениях от лопнувшего шара не сообщается.
Также Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью сбито три беспилотника, тоже представлявших террористическую угрозу со стороны Украины. О пострадавших и разрушениях также не сообщается.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минобороны России отчитывается о "пресечении" украинских атак и сообщает о сбитых ракетах и дронах над территорией России. Есть разрушения и жертвы. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.
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