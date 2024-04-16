Минобороны РФ: над Курской областью уничтожен воздушный шар

Утром 16 апреля над Курской областью уничтожили воздушный шар, сообщает Минобороны России.

Ведомство отчиталось, что пресекло попытку украинской армии "совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории России". О пострадавших и разрушениях от лопнувшего шара не сообщается.

Также Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью сбито три беспилотника, тоже представлявших террористическую угрозу со стороны Украины. О пострадавших и разрушениях также не сообщается.