Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минобороны РФ: над Курской областью уничтожен воздушный шар

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Утром 16 апреля над Курской областью уничтожили воздушный шар, сообщает Минобороны России.

Ведомство отчиталось, что пресекло попытку украинской армии "совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории России". О пострадавших и разрушениях от лопнувшего шара не сообщается.

Также Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью сбито три беспилотника, тоже представлявших террористическую угрозу со стороны Украины. О пострадавших и разрушениях также не сообщается.

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минобороны России отчитывается о "пресечении" украинских атак и сообщает о сбитых ракетах и дронах над территорией России. Есть разрушения и жертвы. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Материалы по теме

Массовая эвакуация в Оренбурге
Embed
Массовая эвакуация в Оренбурге

No media source currently available

0:00 0:19:52 0:00

Массовая эвакуация в Оренбурге

Паводок в Сибири

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG