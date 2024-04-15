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России удалось восстановить часть атакованных украинскими дронами НПЗ

России удалось восстановить часть повреждённых атаками украинских дронов установок на нефтеперерабатывающих заводах. Это произошло несмотря на отсутствие доступа к западным технологиям. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, частично восстановлено производство на заводах в Самаре, Сызрани и Рязани. Они были атакованы 13 и 16 марта. В апреле перерабатывающие мощности в России вырастут с 4,1 до 4,4 миллиона тонн, указывает агентство. Ранее сообщалось об успешном ремонте завода в Краснодарском крае.

С начала года украинские дроны повредили 18 НПЗ, что привело к сокращению производства почти на 14 процентов. Беспилотники, предположительно, целятся в установки первичной переработки нефти, анализировал в своей почтовой рассылке нефтяной эксперт Сергей Вакуленко. Он называет эти цели простыми для наведения, но отмечает, что ремонтировать их чаще всего можно на месте, а большинство деталей производится в России.

На фоне атак Россия увеличила экспорт необработанной нефти на внешние рынки. Газета The Washington Post писала, что остановить атаки на НПЗ у Киева попросили Соединённые Штаты: в публикации утверждается, что Белый дом опасается повышения цен на нефть. Последняя успешная атака на НПЗ состоялась 2 апреля: повреждён был завод в Нижнекамске.

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