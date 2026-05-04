Зеленский: в Москве боятся украинских дронов 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в столице Армении Ереване с лидерами ЕС и ведущих европейских стран. Главы государств и правительств принимают участие в саммите Европейского политического сообщества, который принимает Армения. Зеленский впервые приехал с визитом в эту страну, которая по-прежнему формально входит в военный блок с Россией и где находится российская база.

Зеленский на встрече прокомментировал изменение формата парада 9 мая в Москве и допустил, что украинские беспилотники действительно могут "пролететь" во время парада.

"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военной техники. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Это показывает, что они (Россия - РС) уже не настолько сильны, как раньше", - сказал украинский президент.

Также, по мнению Зеленского, наступающее лето станет тем моментом, когда российский президент Владимир Путин будет делать выбор, "расширять" ли войну или переходить к дипломатии. Зеленский призвал европейских партнёров "подталкивать" Путина к дипломатии путём усиления давления на Россию.

Российские власти ранее заявили, что на День победы объявят перемирие, причём вне зависимости от действий Украины. Зеленский подчеркнул, что за прекращение огня, но не на несколько часов, только чтобы дать провести парад в Москве. Минобороны России заявило, что парад состоится, но в сокращённом виде, без военной техники.

Зеленский написал, что обсудил с европейскими партнёрами, а также с присутствующим в Ереване премьером Канады, сотрудничество в сфере ПВО, производства дронов, поставки оружия через программу PURL.

Встречу высоко оценили также руководители ЕС - Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта. Глава Евросовета подчеркнул, что "будущее Украины в ЕС".

Лидеры стран ЕС и европейских стран, не входящих в Евросоюз, включая Зеленского, приняли участие в пленарном заседании Европейского политического сообщества. Президента Украины приветствовал премьер Армении Никол Пашинян.

Всего в нём участвует 48 стран - фактически все страны Европы (включая Турцию и страны Южного Кавказа), кроме России и Беларуси. Внимание привлекло выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Антониу Кошта отметил, что "договорённости между Арменией и Азербайджаном - это история мира, который должна праздновать вся Европа".

Баку и Ереван неоднократно заявляли о намерении окончательно урегулировать спорные вопросы после того, как Азербайджан силовым путём установил контроль над Карабахом, долгое время находившимся под контролем армянских сил.

На саммите обсуждаются также вопросы энергетической безопасности, укрепления демократических ценностей, сотрудничества с США.