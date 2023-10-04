Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минобороны РФ отчиталось о 31 одном сбитом беспилотнике

В ночь на 4 октября над Белгородской, Брянской и Курской областях был уничтожен 31 украинский беспилотник самолётного типа, заявило Минобороны России.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над регионом "сбито порядка 19 объектов". Предварительно, повреждено административное здание в Белгороде, дом в селе Шишино и три автомобиля. Утром Гладков пообещал сразу же приступить "к исправлению ситуации".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом уничтожен один беспилотник – пострадавших и разрушений нет. Также он написал, что Украина обстреляла несколько районов области кассетными боеприпасами – повреждено несколько домов и хозяйственных построек.

Курские власти об атаках не сообщали.

Минобороны России также заявило о пресечении вылазки в Крым украинских десантников, следовавших на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах.

  • За полтора года войны с Украиной российские власти сообщали об атаках беспилотников на регионы России более 500 раз, подсчитало издание РБК. О разрушениях или пострадавших упоминалось в 110 заявлениях.
  • Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

Форум

Материалы по теме

Военная помощь Украине
Embed
Военная помощь Украине

No media source currently available

0:00 0:20:13 0:00

Военная помощь Украине

США заморозили, Словакия может остановить

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG