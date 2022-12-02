Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Проект": Черноморский флот с начала войны потерял 15% боевого состава

Крейсер "Москва", 16 ноября 2022 года

Черноморский флот с начала войны с Украиной потерял 15 процентов своего боевого состава, подсчитало издание "Проект".

Перед вторжением в Украину Черноморский флот насчитывал 275 кораблей и судов, из которых лишь 58 были боевыми. С учётом патрульных катеров в составе флота были 74 боевые единицы.

"Проект" изучил публичные данные о потерях кораблей и пришел к выводу, что с начала войны как минимум 12 кораблей и катеров Черноморского флота были потоплены или сильно повреждены.

Министерство обороны России не отчитывалось об общих потерях флота за время войны с Украиной.

  • 13 апреля затонул флагман Черноморского флота крейсер "Москва", принимавший участие в войне с Украиной. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привёл к детонации боеприпасов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG