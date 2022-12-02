"Проект": Черноморский флот с начала войны потерял 15% боевого состава

Черноморский флот с начала войны с Украиной потерял 15 процентов своего боевого состава, подсчитало издание "Проект".

Перед вторжением в Украину Черноморский флот насчитывал 275 кораблей и судов, из которых лишь 58 были боевыми. С учётом патрульных катеров в составе флота были 74 боевые единицы.

"Проект" изучил публичные данные о потерях кораблей и пришел к выводу, что с начала войны как минимум 12 кораблей и катеров Черноморского флота были потоплены или сильно повреждены.

Министерство обороны России не отчитывалось об общих потерях флота за время войны с Украиной.