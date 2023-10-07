Иногда они возвращаются. Бежит ли Черноморский флот из Севастополя?

На уходящей неделе Россия передислоцировала часть своих военных кораблей из Севастополя в расположенную восточнее Федодосию и в Новороссийск. Также стало известно, что база Черноморского флота будет создана в самопровозглашенной Абхазии, куда уже зашел российский малый ракетный корабль "Циклон". Многие наблюдатели поспешили назвать это "бегством", вызванным успешными украинскими ударами по сухому доку Севморзавода, штабу Черноморского флота и другими подобными атаками.

Эксперты отмечают: во-первых, несмотря на передислокацию части кораблей, в Севастополе остаются носители крылатых ракет "Калибр", которыми Россия обстреливает Украину, во-вторых, "Калибры" имеют достаточную дальность, чтобы поражать цели в Украине из любой точки российской акватории Черного моря, в-третьих, российское командование уже не раз с начала полномасштабной войны рассредотачивало свой флот между разными базами после украинских атак.

База в Федодосии

В понедельник, 2 октября, OSINT-исследователь, ведущий блог в социальной сети Х (бывший твиттер) под именем MT Anderson, опубликовал спутниковые фотографии высокого разрешения морского порта в Феодосии в аннексированном Россией Крыму. Эксперт определил российские корабли, которые находятся в порту или временно из него вышли. Их список проанализировало издание Крым.Реалии.

Сейчас в Феодосийском порту стоят:

2 базовых тральщика проекта 12700 "Александрит";

1 малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М";

1 большой десантный корабль класса Ropucha по классификации НАТО – это БДК проекта 775;

1 корабль класса Tarantul – пограничный сторожевой корабль проекта 205П;

1 патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков" (замечен в Феодосии впервые)

26 сентября MT Anderson сообщал, что в этом порту находились те же корабли, кроме "Быкова", и акцентировал внимание на том, что МРК проекта 21631 "Буян-М" и МРК "Циклон" являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". В соответствии с тактико-техническими характеристиками каждый из этих МРК может нести по восемь крылатых ракет.

Тот факт, что Россия обустроила в Феодосии новую военно-морскую базу, стал очевиден еще весной, в конце июня. Тогда появились спутниковые снимки, на которых в акватории порта Феодосии был виден как минимум один десантный корабль проекта 1171, два тральщика и несколько барж с отражателями (вероятно, играющими роль "ложных целей" для противокорабельных ракет). Организована оборона этого порта как важного военного объекта: на входе в гавань обустроены боновые заграждения, тральщики в акватории явно выполняют функцию "кораблей охраны водного района", а десантные корабли, предположительно, доставляют в Феодосию груз, необходимый для логистики армии РФ в Крыму.

Бегство в Новороссийск?

Новороссийская военно-морская база была основана более века назад, в 1916 году. В советские времена на ней всегда базировалась часть кораблей Черноморского флота.

После распада СССР база была воссоздана в 1997 году, сейчас это оперативно-тактическое территориальное объединение в составе Черноморского флота России. В боевой состав базы входит соединение кораблей охраны водного района, противолодочные и противоминные корабли, береговое ракетно-артиллерийское соединение, части морской пехоты и инженерной службы, поисково-спасательные и гидрографические суда, части тыла и судоремонта, а также ряд подразделений и служб обеспечения. Зона ответственности Новороссийской ВМБ – от границ с Грузией на Черном море до границ с Украиной на Азовском море.

Россия продолжала расширять и укреплять Новороссийскую ВМБ и после начала войны на востоке Украины в 2014 году. В сентябре 2015-го там были возведены причалы для размещения дизель-электрических подводных лодок нового поколения – проекта 636.3 "Варшавянка".

За месяц до полномасштабного вторжения российской армии в Украину российские СМИ сообщали, что основной этап строительства военно-морской базы в Новороссийске, которая станет узловым местом стоянки подводных лодок Черноморского флота, завершен. Построены новые причалы, защитные портовые сооружения штаб, учебные корпуса и спецхранилища. Кроме основных, построены и вспомогательные объекты, введены в эксплуатацию 26 зданий и сооружений береговой инфраструктуры.

Ускорить процесс модернизации базы в Новороссийске и активизировать ее использование Россию заставили успешная атака Украины на флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва", а потом и удары по другим кораблям.

Как пишет OSINT-аналитик MT Anderson, по состоянию на 1 октября в Новороссийске находились:

2 фрегата типа "Адмирал Григорович";

1 МРК проекта 21631 "Буян-М";

3 подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка";

1 сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник";

1 патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков";

3 БДК проекта 775;

1 БДК "Иван Грен" – проекта 11711;

1 БДК проекта 1171 "Тапир"

Из них фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки являются носителями крылатых ракет "Калибр". Корабли могут нести до 8 таких ракет, подлодки – до 4-х.

При этом Новороссийск тоже можно назвать "безопасной гаванью" для российских кораблей лишь условно: в начале августа в его акватории ударом украинского надводного дрона был серьезно поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк", входящий в состав Северного флота.

Что осталось в Севастополе?

Севастопольская бухта является лучшей на Черном море для размещения военного флота. Ее протяженность 7,5 км, в ней имеется множество ответвлений – небольших бухт, из которых самая крупная – Южная – вдается в сушу на 2,3 км. Чтобы защитить Севастопольскую бухту от штормовых западных ветров, в советское время были построены Северный и Южный молы. Более 70% побережья бухты заняты структурами Черноморского флота РФ – причалами, складами и другой инфраструктурой.

За пределами Севастопольской бухты корабли ЧФ также базируются в Карантинной и Стрелецкой бухтах. По спутниковым снимкам можно подсчитать, сколько всего военный кораблей осталось в Севастополе.

Всего в составе Черноморского флота – 3 фрегата проекта 11356Р "Буревестник". Из них "Адмирал Григорович" находится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", а "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", как упоминалось выше, в Новороссийске.

Также в боевом составе флота 4 малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М": "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия" и "Грайворон". После начала войны бортовые номера и названия кораблей закрашены, поэтому не всегда можно достоверно установить, где и какой находится. Как уже было сказано, по одному МРК данного проекта находятся в Феодосии и Новороссийске. Следовательно, в Севастополе могут находиться два таких малых ракетных корабля.

Носителями крылатых ракет также являются подводные лодки ЧФ. В его составе – 6 подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" и 1 подлодка "Алроса" проекта 877В "Палтус". Подлодка "Ростов-на-Дону" повреждена украинской ракетой при ремонте в сухом доке Севморзавода, еще 3 стоят в Новороссийске. Таким образом, в Севастополе могут находиться 2 "Варшавянки" и "Алроса".

Таким образом, после серии украинских ракетных ударов в Севастополе из 12 потенциальных носителей крылатых ракет "Калибр" могут находиться не более 5, то есть меньше половины.

Больше всего в Севастополе осталось больших десантных кораблей. В составе Черноморского флота их 6: 2 БДК проекта 1171 "Тапир" и 4 БДК проекта 775. Также в Черное море перед началом войны были заведены 6 БДК – 3 с Северного флота и 3 с Балтийского. Из них "Оленегорский горняк" поврежден в Новороссийске, а БДК "Минск" на долгое время выведен из строя после удара ракетами Storm Shadow по сухому доку Севморзавода, хотя российские власти утверждают, что смогут быстро отремонтировать и "Минск", и пострадавшую при этом ударе подлодку "Ростов-на-Дону".

С учетом того, что в Феодосии стоит 1 большой десантный корабль проекта 775, а в Новоросийске – 3 БДК проекта 775 и 1 БДК проекта "Тапир", в Севастополе могут находиться 1 БДК проекта "Тапир" и 4 БДК проекта 775.

Кроме того, в бухтах Севастополя находятся тральщики, МРК проекта "Молния-1", малые противолодочные корабли, разведывательные корабли, суда вспомогательного флота, десантные катера и т. д.

"Боеспособность Черноморского флота радикально не снизилась"

Независимый норвежский аналитик Туре Аре Иверсен, специализирующийся на воено-морской тематике, отмечает в опубликованной 5 октября статье, что Украина с учетом ее возможностей действительно добилась многого в морской войне против российского флота, но предостерегает от поспешных выводов и заявлений о том, что Черноморский флот РФ является "функционально разгромленным". Он также не склонен считать связанными украинские атаки на российские корабли и тот факт, что даже после завершения "зерновой сделки" торговые суда других стран продолжают без серьезных инцидентов заходить в украинские порты на Черном море – по мнению Иверсена, это вызвано скорее отсутствием политического решения Москвы атаковать торговый флот других государств, опасаясь их негативной реакции.

"После ударов стало популярным мнение, что корабли Черноморского флота покидают или вынуждены покинуть Севастополь, но я думаю, что еще слишком рано делать такой вывод. На протяжении всей войны в Севастополе и на других базах были "приливы" и "отливы", особенно после украинских атак. Следует иметь в виду, что корабли наиболее уязвимы на своих базах или вблизи них, поэтому некоторое рассредоточение сразу после украинских атак является естественным и ожидаемым. Миссии и задачи каждого корабля со временем меняются, в результате чего происходит и перемещение между базами. В прошлом дислокация кораблей возвращалась в нормальное русло через некоторое время после украинских ударов по Севастополю, то же самое может произойти и в этот раз", – считает Иверсен.

Эксперт также отмечает: даже если развертывание носителей крылатых ракет "Калибр" в Феодосии и Новороссийске станет постоянным, это не окажет большого влияния на возможности российского флота атаковать Украину – "Калибры" имеют достаточную дальность, чтобы поражать цели в любой точке Украины из любой точки российского Черноморья.