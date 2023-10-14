Минобороны РФ сообщило о сбитых дронах над Чёрным морем

Утром 14 октября Минобороны России сообщило о двух сбитых украинских дронах над Чёрным морем у побережья Краснодарского края.

Ранее жители Сочи и окрестностей рассказали о взрывах и опубликовали несколько видео.

По словам собеседника "Осторожно, новости", взрывы были слышны у Олимпийского парка и даже в центре Сочи. Другие рассказывали о сиренах, следует из скриншота местного чата, который опубликовала Astra.

Власти Краснодарского края и Сочи о случившемся пока не написали. О погибших, пострадавших и разрушениях не сообщалось.