Минобороны РФ сообщило о сбитых дронах над Чёрным морем

Утром 14 октября Минобороны России сообщило о двух сбитых украинских дронах над Чёрным морем у побережья Краснодарского края.
Ранее жители Сочи и окрестностей рассказали о взрывах и опубликовали несколько видео.
По словам собеседника "Осторожно, новости", взрывы были слышны у Олимпийского парка и даже в центре Сочи. Другие рассказывали о сиренах, следует из скриншота местного чата, который опубликовала Astra.
Власти Краснодарского края и Сочи о случившемся пока не написали. О погибших, пострадавших и разрушениях не сообщалось.
- С начала российского вторжения в Украину власти регионов России сообщали об атаках беспилотников более 500 раз, подсчитало РБК. Есть разрешения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
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