Минобороны РФ: Украина трижды пыталась атаковать Крымский мост

Украинская армия трижды пыталась атаковать Крымский мост надводными беспилотниками. Все три дрона были уничтожены. Об этом заявило Минобороны России.

Попытки ударить по мосту полупогружными безэкипажными катерами были совершены в ночь на 2 сентября. Движение транспорта по мосту перекрывали более чем на три часа.

Украина атаку пока не комментировала. Ранее Киев неоднократно заявлял, что считает Крымский мост легитимной военной целью: по нему в том числе снабжаются российские войска в Украине.

Несколько дней назад Россия разместила к югу от моста семь барж – предположительно, для защиты от украинских надводных дронов.