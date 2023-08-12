Россия сообщила об атаке по Крымскому мосту ракетами С-200

Минобороны России заявило, что Украина пыталась атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Её перехватили в воздухе. Разрушений и пострадавших, по данным ведомства, нет.
Движение по мосту, который соединяет аннексированный Крым с Краснодарским краем через Керченский пролив, было перекрыто, затем его восстановили. Жители Керчи сообщали о нескольких взрывах.
В российских телеграм-каналах распространяются видео, на кадрах которых запечатлено сильное задымление. Российские власти Крыма говорят о дымовой завесе, которую поставили спецслужбы.
- В октябре прошлого и июле нынешнего года Крымский мост становился целью атак. Погибли несколько человек.
- Россия обвинила в нападениях Украину. Киев вначале официально не комментировал эти события, но затем косвенно признал свою причастность к ним.
Форум