Россия сообщила об атаке по Крымскому мосту ракетами С-200

Минобороны России заявило, что Украина пыталась атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Её перехватили в воздухе. Разрушений и пострадавших, по данным ведомства, нет.

Движение по мосту, который соединяет аннексированный Крым с Краснодарским краем через Керченский пролив, было перекрыто, затем его восстановили. Жители Керчи сообщали о нескольких взрывах.

В российских телеграм-каналах распространяются видео, на кадрах которых запечатлено сильное задымление. Российские власти Крыма говорят о дымовой завесе, которую поставили спецслужбы.

Назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксёнов заявил, что в районе Керченского пролива системы ПВО сбили две украинские ракеты. Позднее Аксёнов заявил о третьей сбитой ракете и приостановке движения по Крымскому мосту — третий раз за день.

Позднее Минобороны сообщило о перехвате второй ракеты около 15 часов по московскому времени.

МИД России заявил, что атаки на мост через Керченский пролив не останутся без ответа.

Украина эти заявления пока не комментировала.

В октябре прошлого и июле нынешнего года Крымский мост становился целью атак. Погибли несколько человек.

Россия обвинила в нападениях Украину. Киев вначале официально не комментировал эти события, но затем косвенно признал свою причастность к ним.

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