Россия устанавливает заграждения в море на южной стороне Крымского моста после атаки украинских беспилотных катеров. Внимание на это обратил исследователь Дэвид Хелмс, опубликовавший спутниковые снимки в социальной сети X (бывший Twitter).

В распоряжении Радио Свобода появились спутниковые снимки сервиса Planet.com высокого разрешения, на которых видно, что к югу от моста встали на якорь или подтоплены семь барж. Глубина в этом месте не превышает 2-4 метров. Предположительно, суда будут использованы как основа для бонового заграждения против украинских дронов.

Ранее о таком плане российских военных сообщала военная разведка Украины. По данным украинского Главного управления разведки, российская армия планировала затопить по меньшей мере шесть судов, чтобы создать защитную полосу перед мостом. До этого боны были выставлены в бухте Севастополя в аннексированном Крыму после атак украинских надводных беспилотников.

17 июля мост в Крым был серьёзно поверждён в ходе атаки морскими дронами. Погибли два мирных жителя, ехавших по мосту во время взрыва. Одна полоса автомобильного движения оказалась разрушена. На второй организовано реверсивное движение автомобилей.

Российские власти обещают восстановить двустороннее движение машин к ноябрю. Москва назвала атаку на мост терактом. Киев считает объект легитимной военной целью: по нему, в том числе, снабжается российская группировка войск в Украине.