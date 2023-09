Вонючее рыло войны. Соцсети о конфликте в Нагорном Карабахе

Конфликт вокруг непризнанного Нагорного Карабаха (Республика Арцах) достиг кульминации. После длившейся с середины декабря 2022 года блокады, из-за которой регион оказался на грани гуманитарной катастрофы, 19 сентября Азербайджан начал обстрелы этой территории, и блоги заполнились эмоциональными комментариями.

Татьяна Малкина

вонючее рыло войны почему-то всегда теперь обрамляется мертвыми словами

"В целях восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе (Нагорный Карабах) инициированы местные антитеррористические меры" (...)

Будет много горя.

Вообще непонятно, как со всем этим жить

Виктор Шендерович

Будет только новая и новая кровь, и не только армянская, разумеется

Ничего нового в связи с сегодняшними ударами Азербайджана по Степанакерту я не напишу.

Ментальный тупик и бессилие т.н. "мирового сообщества" – и новое преступление в череде прошлых, за которые никто даже не подумал извиниться.

А тыкать миру в лицо, в оправдание новой крови, картой сталинского передела вековой давности – стыд и дикая пошлость.

На этом пути будет только новая и новая кровь, и не только армянская, разумеется...

"Дурак увидел шах", – как говорится в шахматах.

Олег Козырев

Когда летом были в Ереване – побывали в музее геноцида армян.

Многострадальный народ. Хотелось бы, чтобы никогда ни один народ не страдал из-за ненависти, злобы, войны.

С тревогой слежу за сообщениями из Карабаха. Мира вам всем, мои друзья всех национальностей

Многие комментаторы поддержали в этом конфликте Армению, считая, что в случае победы Азербайджана армянское население Арцаха будет уничтожено.

Мари Давтян

Диктатор Алиев нашел удобного "внешнего врага", благодаря которому можно держаться у власти бесконечно долго

Азербайджан бомбит Арцах (Карабах). Бомбы летят на мирный Степанакерт, жители прячутся в подвалах.

Война.

Азербайджан заявил, что это "военная операция с целью установления мира на этой территории". Какие знакомые слова. Мы уже не раз видели этот мир в Чечне и Украине, например.

Армяне снова говорят о геноциде, но от них отмахиваются, как от назойливой мухи. Как будто хотят проверить, а точно ли будет геноцид армян, если Азербайджан захватит Карабах. Да точно, точно. Мы, армяне, наблюдали это дважды за свою историю, и нет повода сомневаться в намерениях Алиева.

Азербайджан все эти годы ведет пропаганду ненависти по отношению к армянам, это продуманная внутренняя политика. Диктатор Алиев нашел удобного "внешнего врага", благодаря которому можно держаться у власти бесконечно долго.

(...)

Ну и предрешая вопрос о том, почему армяне не уходят оттуда. Потому что это их родина, они жили там сотни лет, там находятся могилы их предков, что для армян очень важно. На момент включения НК как автономной области в состав Азербайджанской ССР в 1923 году свыше 90% населения составляли армяне, такая картина сохранялась и до 1989 г., момента отделения НКАО от Азербайджанской ССР.

Анатолий Воробей

Страшно думать о происходящем в Нагорном Карабахе.

Как я понимаю, в НК проживает 150 тысяч человек, почти исключительно армяне. Если Азербайджан полностью захватит власть над регионом, что с ними случится, какое развитие событий самое ожидаемое? Массовая резня? Этническая чистка и вытеснение всего этого населения в Армению? Навязывание азербайджанских силовых и властных структур, но с относительно мирным переходом власти и без угнетения мирного населения? Интеграция в Азербайджан с сохранением автономии? Спрашиваю не риторически, понятия не имею, чего можно ожидать.

Очень не по себе от мыслей о том, сколько прибыли Израиль получил от продажи оружия Азербайджану.

Звучат предположения, что конфликт начался в том числе с подачи России.

Карина Кокрелл-Фере



Путин показательно НАКАЗЫВАЕТ Армению за неповиновение ему.

Игорь Эйдман

Путин без шума и пыли окончательно продал Эрдогану Армению

Стало ясно, зачем Эрдоган ездил к Путину в Сочи. Казалось, провальный визит, ничего не подписали. Ан нет. Там Путин без шума и пыли окончательно продал Эрдогану Армению, дал карт-бланш на любые действия против неё. Продал в прямом смысле этого слова, за бабки, то есть за помощь в обходе санкций и т.п.

История региона допускает множество интерпретаций. Одни сравнивают действия Азербайджана с действиями России, аннексировавшей Крым.

Юрий Альберт

Теперь Азербайджан бомбит Карабах. Еще один нефтяной диктатор бьется за исконные земли – Саддам, Путин, Алиев.

Остап Кармоди

Азербайджан начал свою СВО в Карабахе.

Иван Преображенский

Россия продолжает агрессию против Украины, называя ее специальной военной операцией, а Азербайджан операцию по захвату Карабаха называет операцией "антитеррористической".

Количество жертв несопоставимо. Принцип тот же.

Другим комментаторам ситуация видится зеркально противоположной или по меньшей мере неоднозначной.

Александр Коляндр

Почему некоторые москвичи поддерживают территориальную целостность Украины, ратуя за возвращение Крыма и других оккупированных территорий, но не поддерживают Азербайджан в Карабахе?

Рубен Ениколопов

Конфликт в Карабахе с точки зрения международного права далеко не однозначен с точки зрения изначальных целей, так как понятного решения вопроса о выборе между правом наций на самоопределение и территориальной целостностью стран как не было, так и нет. И в этом вопросе, конечно же, не будет согласия между армянами и азербайджанцами и мое мнение по этому поводу не совпадает со мнением моих друзей азербайджанцев. Я являюсь последовательным сторонником примата права на самоопределение и в этом плане моя позиция достаточно четкая, даже безотносительно того, что я армянин. Во многом это связано с пониманием того, что (уж как минимум в современном мире) люди важнее территорий. Но я вполне могу понять, что есть люди, которые считают по-другому и для них целостность стран важнее права на самоопределение.

Другой вопрос, что это понимание длиться до тех пор, пока эти люди последовательны и показывают, что, когда речь идет о сохранении целостности страны, их интересует не просто кусок земли, но и те люди, которые на нем проживают. В этом плане мне у меня есть понимание позиции руководства Испании по отношению к Каталонии, а вот понимания текущей позиции руководства Азербайджана на данный момент у меня нет. Я подозреваю, что этот вопрос еще мог быть решен в 90-е годы и может быть решен в отдаленном будущем, но в текущей ситуации я не вижу просвета. Быть может, потому что вопросы решаются стареющими империями на встрече в Сочи, а не в Баку, Степанакерте и Ереване. Вообще, если бы Азербайджан был бы процветающей демократической страной, где нефтяные доходы работали бы на благо всего населения и всем гражданам было бы гарантированно соблюдение их прав, может быть и проблему Арцаха было бы решить легче?

Андрей Десницкий

Любое решение, которое увеличивает страдания людей, – худшее из возможных

Бесспорно, в Карабахе в очередной раз столкнулись два противоположных принципа международного права: нерушимость границ и право на самоопределение. Хорошего решения в этой ситуации нет.

Но я глубоко убежден в двух вещах:

1. Любое решение, которое увеличивает страдания людей, – худшее из возможных.

2. Любое решение, которое оставляет одну из сторон униженной и раздавленной, ведет в среднесрочной перспективе только к новым страданиям.

Многие задавались вопросом, станет ли Россия открыто вмешиваться в конфликт – и если да, то на чьей стороне.

Михаил Виноградов

Почему России следует поддержать Азербайджан

1. Потому что Пашинян пришел к власти в результате революции, а не на честных открытых конкурентных легитимных выборах как Алиев и Ким Чен Ын

2. Потому что Армении некуда деваться, а даже если есть куда – или в крайнем случае ее не так жалко, как Азербайджан, даже общей границы нет

3. Потому что российским военным сейчас вот прямо совсем не до того

4. Потому что у Азербайджана больше шансов победить

5. Чтобы не ссориться с старшим турецким братом

Почему России следует поддержать Армению

1. Большая историческая и культурная близость Армении в сравнении с Азербайджаном (не хотелось бы никого обижать)

2. Зачем абсолютизировать постсоветские границы? Мировой пожар – так уж везде

3. Военный успех Азербайджана ставит российские войска в Карабахе в крайне глупое и местами опасное положение

4. Не то чтобы Баку сильно просил о поддержке

5. Чтобы не ссориться с старшим иранским братом

Арам Габрелянов

Думаю, парламент Арцаха должен обратиться к России с призывом принять Арцах в состав России. Надежды на Пашиняна бесполезны!

Россия устранилась от участия в конфликте, и это вызвало у многих возмущение.

Сеятель ветра

Можно как угодно относиться к Пашиняну. Вспоминать, что он не так сделал или сказал. Но у России есть подписанные документы и обязательства перед Арменией.



Как уже понятно, Кремль демонстративно от этих обязательств отказался и своего союзника попросту кинул.



Так что сейчас в Карабахе гибнет не только непризнанная армянская республика, но и остатки авторитета Москвы.



Всем партнерам России продемонстрировали – в случае шухера, на все подписанные договоренности Кремль просто наплюет.

Леонид Гозман

Путин разрушил, продал и предал все, что было в нашей истории

Сначала отказались выполнять свои обязательства в рамках ОДКБ – не на территории Армении, мол, началась война. Потом она перекинулась на территорию Армении – все равно не помогали. Потом ввели миротворцев, задача которых – предотвращать ровно то, что случилось сейчас. Не предотвращают!

Путин продал Армению Эрдогану. Единственную христианскую страну в регионе, страну, связанную с Россией тысячами нитей. То ли за странную фразу, что он, мол, верит ЕС и Путину одинаково, то ли еще за что. Но продал. Правда, стоит ли удивляться сейчас, когда он каждый день убивает украинцев? Он разрушил, продал и предал все, что было в нашей истории, прежде всего, то немногое хорошее, что в ней было.

А армянам сил!

Григорий Голосов

Я меньше всего хотел бы принимать стороны в карабахском конфликте. Однако то, что Россия просто сдала людей (которые – возможно, без должных на то оснований, – но рассчитывали на ее защиту) – довольно очевидно. И дело тут не в том, что есть дела поважнее. Мелко пакостничать против американцев в Сирии, французов в Западной Африке, – пожалуйста, на это ресурсов хватает. Но в Сирии Россию будут ненавидеть и через 100 лет после Алеппо и Восточной Гуты, а африканцам на Россию как было наплевать, если не считать сиюминутных выгод, так оно и останется. Турция и Азербайджан могут оказаться друзьями России только в чьем-то больном воображении. Армения надеялась на Россию, но просчиталась. Этого армяне нам никогда не простят. И это счет, который будет предъявлен независимо от того, кто там прав, а кто виноват. Не можешь кому-то помочь – не обещай. А если пообещал, но не помог, то это чревато последствиями.

Бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян заявил, что Армения должна признать независимость региона и выслать туда войска, которые защитят его от вооруженных сил Азербайджана. Президент Армении Никол Пашинян заявил, что Армения воевать с Азербайджаном не будет, что навлекло на него критику и стало поводом для массовых протестов на улицах Еревана.

Анна Качкаева

Проехали по Еревану после 22.00 по местному времени. От площади Республики машины разворачивают. Много полиции. Там митинг оппозиции, требуют отставки властей. Плотное оцепление омоновцев вдоль резиденции премьера. Много мужчин (гражданские) стоят у российского посольства. Все основные каналы с информационно-политическим вещанием – частный Фри НЬЮС (связан с государственным истеблишментом), частный "Армения", общественный (Первый), два оппозиционных – включаются с новостями и комментариями. Но вещание не сквозное, сплошного стрима нет. Картинок из Арцаха (Нагорный Карабах) не много (в основном, кадры обстрелов жилых домов, свидетельства пострадавших и раненных – съемка в больнице). Включения с митинга на площади в прямом эфире – на канале Еркир Медиа (оппозиционный), дневная картинка столкновений силовиков и протестующих граждан на Общественном Первом и канале Азатутюн (РС. Армения). После 23 часов почти все "ушли" на сериалы (возможно, пока).

Константин Калачев

Армения надеялась на Россию, но просчиталась. Этого армяне нам никогда не простят

Прекрасная возможность для Рубена Варданяна собрать всех митингующих в добровольческую армию.

Совет безопасности Армении принял решение не использовать регулярные войска для помощи Нагорному Карабаху. Помощь должна осуществляться посредством добровольцев, гуманитарную и иностранную помощь.

Многие считают, что эти протесты были на руку Кремлю, который рассчитывал заменить Пашиняна более сговорчивым лидером. Российские чиновники и пропагандисты превозносят роль российских миротворцев в эвакуации мирного населения Арцаха и критикуют правительство Армении.

Марина Юденич

По самым скромным подсчетам, в борьбе за эту землю погибли около 40 000 человек (это без жертв безымянных захоронений, с которыми наверное когда-нибудь разберутся)

Помимо военных действий совершено 32 террористических акта, в результате которых погибло около 2 000 мирных жителей.

Что Армения получила взамен?

Возможность для своей первой леди пожать руки чете Зеленских. И даже сфотографироваться с ними.

Равноценно, да.

Максим Кононенко

Сейчас надо прекратить стрелять. Вроде уже прекратили (опять же, благодаря кому).

А армянам стоит все же внимательно посмотреть на Пашиняна. Который сам отдал Арцах Азербайджану. В Праге он самолично сказал, что это территория Азербайджана. Просто потому, что ему за это что-то пообещали.

Причем до этого было заключено трехстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией, которое Пашинян этим своим заявлением просто дезавуировал. Ну и что там теперь делать нашим миротворцам?

Пашинян сделал выбор, который в исторической перспективе принесет Армении больше пользы, пишут политологи и публицисты.

Аркадий Дубнов

Семь тезисов про Карабах

1. Происходит очередной этап драмы армянского мира. Он оказался неспособен защитить существование второго армянского государства в Нагорном Карабахе. А России не удалось оставить замороженным армяно-азербайджанский конфликт.

2. Главной задачей армянского мира на сегодня остаётся сохранение самой "материковой" Армении, ее государственного суверенитета и территориальной целостности. Этой задачей руководствуется армянский премьер Никол Пашинян. Именно поэтому он отказался вступать в военные действия против Азербайджана, которые бы безусловно привели к тяжелейшему разгрому Армении.

3. Сколь бы ни была высока ответственность лично Пашиняна за ошибки его предыдущих лет у власти, никакой другой армянский лидер, ему оппонирующий, так и не смог за эти годы, особенно со времени проигранной Арменией 44-дневной войны 2020 года, предложить какую-либо связную формулу мирного решения конфликта с Азербайджаном.

4. Причиной же нынешней военной эскалации стала неожиданная электоральная активность в самом Нагорном Карабахе. Предыдущий президент непризнанной республики Арутюнян подал в отставку, его место занял бывший карабахский силовик Шахрамянян, в первом же своем заявлении потребовавший вернуться к вопросу о статусе Карабаха. Это привело в ярость азербайджанское руководство, которое к этому моменту уже достигло консенсуса с Ереваном о взаимном признании территориальной целостности обоих государств, что означало признание того, что Карабах также входит в состав Азербайджана.

5. С этого момента полицейская или какая-либо другая силовая операция Азербайджана в Карабахе становилась неминуемой и было лишь делом времени. В Баку (см.п.4) считают любое карабахское руководством и армию Карабаха незаконными, но с прежним руководством НКР в Баку еще, очевидно, надеялись тем или иным образом договориться. Речь шла об обеспечении прав армянского населения Карабаха и гарантий его неизгнания из своих домов. Новое руководство Карабаха решило начать играть с Баку так, как будто не была проиграна армянами 44-дневная война… Азербайджан решил напомнить о своем "праве силы" 19 сентября демонстративно, на виду у всего мира, в первый же день работы главной недели пленарной сессии Генассамблеи ООН.

6. И наконец, – at last but not least, – на что рассчитывали те, кто спровоцировал смену власти в Карабахе и вдохновил его новое руководство к очередному раунду противостояния с Баку? Есть основание считать, основной целью этого "электорального мероприятия" было спровоцировать Пашиняна на втягивание в новую войну, что грозило бы его смещением с поста премьера либо просто заставить его подать в отставку. Знающие ситуацию изнутри в Ереване не скрывают, что главными бенефициарами этого могли быть те самые, все еще влиятельные армянские кланы, которых, в частности представлял экс-президент Серж Саргсян. Именно их отстранила от власти "революция снизу", приведшая к власти в 2018 году Никола Пашиняна. В последние месяцы к их фронде присоединился бывший российский бизнесмен Рубен Варданян, провозгласивший себя главным защитником независимости Нагорного Карабаха и даже успевший несколько месяцев поруководить правительством. Очевидно, без особого успеха, поскольку так и не смог решить поставленную перед собой цель. И, совсем уж последнее: заинтересована ли Россия в смене власти в Ереване? Вопрос риторический. Чтобы убедиться в этом, стоит прочесть написанное сегодня экс-президентом России Д. А. Медведевым в своем твиттере…

7. И немного забавного в эти горестные для армян дни. Сегодня М.В. Захарова, – все знают эту замечательную во всех отношениях женщину, – призвала все стороны в Карабахе обеспечить безопасность российских миротворцев. Это правильно, но только раньше казалось, вероятно, ошибочно, что все наоборот: это миротворцы должны обеспечивать безопасность жителей Карабаха. Уж не призывает ли М.В. Захарова к выводу миротворцев из региона, ведь это лучший способ обеспечить их безопасность…

Андрей Мальгин

Путин хочет отомстить персонально Пашиняну за многое: за цветную революцию, за популярность, за ратификацию Римского статута

М.Захарова требует обеспечить безопасность российским миротворцам, которые были размещены в Карабахе для обеспечения безопасности.

Это всё, что нужно знать о российских миротворцах.

Азербайджану они точно не нужны, а зачем они теперь Армении?

Понятно, что Путин хочет отомстить персонально Пашиняну за многое: за цветную революцию, за популярность, за ратификацию Римского статута. Но он, как всегда, не видит дальше своего носа.

А перспектива такова. Если Азербайджан добьется своих целей и армянам придется покинуть Карабах, Армения навсегда будет потеряна для России. И слава богу. У нее появится огромный шанс.

Я был в Нагорном Карабахе в 1991 году, еще до августовского путча. То есть при СССР. Но война уже фактически началась. Сделал несколько репортажей для Радио Свобода, для Савика Шустера. Там в каждом доме, даже в селах, я видел целые стеллажи русских книг. В Ереване это была большая редкость. Карабахцы все говорили на хорошем русском языке, практически без армянского акцента. Было дико, что по приказу Горбачева их убивали русские солдаты.

После того, как и Россия, и Армения отказались вмешиваться в конфликт, его исход был предрешен.

Борис Фел

История на наших глазах завершает осязаемый круг. Нагорный Карабах, подорвавший поезд Перестройки и остановивший последнюю попытку Горбачева модернизировать СССР без большого кровопролития, теперь теряет все плоды автономии, которую мог бы бескровно получить от Баку еще в конце 80-х. Образно говоря, ушедший от Алиева Карабах возвращается к Алиеву. От Гейдара – к Ильхаму. Ради того, чтоб вписать эту формулу в учебники истории Алиев-младший пошел бы, вероятно, на большие жертвы. Но чудесное везение (в молодости, кстати, нынешний президент Азербайджана был таким азартным соискателем удачи, что его отцу приходилось не раз краснеть за сына) избавило его от такой необходимости.

Но если смотреть глубоко, то эта война была проиграна Арменией не два года тому и не сейчас, и не в Карабахе.

Эта война была слита в Москве, когда элита московских армян демонстрировала полную лояльность исключительно Кремлю и столь же полное безразличие Еревану.

В то время, как гораздо более богатая и многочисленная элита московских азербайджанцев "жила на два дома", воздавая почтение Начальнику и открывая сердце Хозяину.

Вот и сейчас Баку просит от Москвы исключительно того, что она только и может дать – бездействия. А Ереван требует у Кремля невозможного: снова стать второй военной силой в мире. Чтоб от одной поднятой брови Путина холодели ноги у Алиева и немножко у Эрдогана.

Но вместо угрозы эта гримаса теперь вызывает ухмылку. Да и нет никакого мотива у Кремля защищать независимость армян Карабаха. За 30 лет Ереван и армянская элита в Москве не сумели протолкнуть на подпись российским вельможам ни одной обязующей бумажки, открывающей хотя бы дырявый, но зонтик над Арцахом, как называют Карабах в Армении. Кремлю, конечно, бумажка- не узда, но здесь нет и такой сдержки.

Теперь армянам, видимо, придется уйти от родных им камней Карабаха. Как минимум тем, кто был причастен к его защите и реализации непризнанной независимости. И это, наверное, будет еще не самый худший из возможных сейчас вариантов.

20 сентября власти Нагорного Карабаха согласились на требования Азербайджана, после чего обстрелы прекратились.