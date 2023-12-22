Потери российских военных в 2023 году выросли в полтора раза

Потери российских военных в Украине в 2023 году оказались в полтора раза выше, чем в 2022 и достигли c начала вторжения 80 тысяч человек убитыми. К такому выводу пришли журналисты Русской службы Би-б-си на основе поимённого списка погибших, который ведёт редакция на основе открытых источников.

Журналисты Би-би-си и "Медиазоны" вместе с командой волонтёров отслеживают сообщения о гибели военных региональными администрациями, родственниками и друзьями и в публичных реестрах. На конец декабря им удалось установить имена более 40 тысяч россиян, погибших за всё время вторжения в Украину. По оценке канала (методология приводится в материале), реальное число погибших может быть как минимум в два раза выше.

С учётом не входящих в подсчёт военнослужащих подразделений сепаратистов число погибших может превышать 100 тысяч, отмечает канал. Ещё 200 тысяч, предположительно, были тяжело ранены и не могут вернуться в строй.

Из установленных имён 15520 погибли в прошлом году, а по меньшей мере 24100 — в 2023-м. Наибольшие потери за всё время войны Россия понесла зимой этого года — в ходе попытки наступления в Донбассе. С середины декабря по март темп прироста потерь в два раза превышал средние показатели 2022 года, рассказывает Би-би-си.

Изменился и демографический состав потерь. В 2022 году типичному россиянину, погибшему на фронте, был 21 год, это был военнослужащий-контрактник. В этом году типичный российский военный, убитый в Украине, — это 34-летний заключённый, отправившийся на фронт прямиком из колонии, свидетельствует статистика.

Большая доля потерь приходится на преимущественно бедные регионы, испытывающие нехватку природных ресурсов. По подсчётам британского канала, для жителей Тувы и Бурятии вероятность быть убитым на войне в Украине в этом году была в 30-40 раз выше, чем для москвичей. Однако большинство российских военнослужащих, погибших в Украине, — это славяне и, в первую очередь, русские, говорится в исследовании.

Весной 2022 года доля славянских имён в списках погибших составляла 75 процентов, рассказывает канал. Весной 2023 она выросла до 85 процентов.

Две трети всех установленных погибших — это те, кто до начала вторжения не был связан с армией — мобилизованные, заключённые, добровольцы и наёмники, следует из материала. Во многих случаях процесс подготовки таких военных длится всего несколько дней. Даже в Советском Союзе солдат-срочников перед отправкой в Афганистан тренировали 4-6 месяцев, отмечает Би-би-си.