В Минобороны РФ заявили, что не принуждают студентов идти на войну

У Минобороны России "нет намерений и возможности" принуждать студентов российских вузов к подписанию контракта для участия в войне в Украине. Об этом на совещании с Минобрнауки и Минпросвещения заявил начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил Виктор Горемыкин. Слова генерала цитируют российские СМИ.

"В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений и возможности принуждать студентов к участию в СВО у нас нет", - сказал Горемыкин (СВО - "специальная военная операция" - официальный российский термин для обозначения войны против Украины).

Он также отверг сообщения о том, что поступивших на службу в войска беспилотных систем, куда активно вербуют студентов, могут перевести в штурмовые отряды, у бойцов которых существенно выше вероятность погибнуть или получить ранения, чем у операторов дронов. По словам Горемыкина, "с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год", после чего их должны уволить - в отличие, например, от мобилизованных или от подписавших другой вид контракта. Также имеется "прямой запрет" на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия.

Ранее "Движение сознательных отказчиков" со ссылкой на официальный ответ Минобороны писало о том, что контракты со студентами, поступающими в войска БПЛА, действительно заключаются на 1 год, однако при этом даже по истечении этого срока военнослужащих не обязаны увольнять в запас - это предусмотрено, как утверждают правозащитники, закрытым указом президента.

В Миноборнауки при этом подтвердили, что сотрудничают с военными по вопросу о комплектовании войск беспилотных систем. Для координации был создан специализированный центр, который, как говорится в сообщении, "обеспечит методическую и аналитическую поддержку вузам, а также организует взаимодействие с пунктом отбора на службу по контракту".

В Минобрнауки отвергли сообщения о массовых отчислениях студентов для принуждения к заключению контракта на службу в войсках беспилотных систем. По данным ведомства, в 2026 году было получено "всего шесть обращений с жалобами на подобное", и при этом после проверки ни одна не подтвердилась.

О кампании по вербовке студентов с начала года сообщают сами студенты различных вузов и колледжей, их родители и общественные организации. В начале 2026 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил ректорам крупнейших российских вузов, что контракт с Минобороны должны заключить не менее 2% студентов. Об этом Faridaily рассказал знакомый ректора одного из московских вузов. Этот ректор присутствовал на встрече с министром, на которой был озвучен целевой ориентир. Официально о таком ориентире не сообщалось.

Среди студентов ведут агитацию, студентам с проблемами с успеваемостью угрожают отчислением, оказывая на них давление с целью заключить контракт. Студентам обещают, что они будут служить всего год в войсках БПЛА вдали от фронта. Большой резонанс вызвало видео, снятое в Кубанском государственном аграрном университете. К закрытой конференции университета, на которой руководство вуза и приглашенный военный агитировали студентов подписывать контракты с Минобороны для участия в войне против Украины, подключился человек, представившийся украинским военным. "И хочу вам сказать: не дай бог вы пойдете сюда, мне придется вас убить, каждого, кто подпишет данный контракт", – обратился он к студентам.