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Минобороны России анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве

Люди ждут посадки на эвакуационный поезд на железнодорожном вокзале в Киеве, 28 февраля 2022 года

Минобороны России предупредило о планах нанести удар по ряду военных объектов в Киеве, откуда якобы идут информационные атаки на Россию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.

Российские военные планируют нанести удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го центра информационно-психологических операций "с целью пресечения информационных атак". Под информационными атаками ведомство подразумевает звонки о минировании различных объектов социальной инфраструктуры и звонки гражданам России с угрозами.

"Информационные атаки на Россию проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве", – передает "Интерфакс" сообщение Минобороны России.

Ведомство призвало граждан Украины, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

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