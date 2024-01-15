Минобороны России готово подписать "большой договор" с Ираном

Минобороны России заявило о готовности подписать "большой межгосударственный договор" с Тегераном. Об этом сообщило российское оборонное ведомство после телефонного разговора министров обороны двух стран – Сергея Шойгу и Мохаммада Аштиани.
По данным российской стороны, главы Минобороны обсудили военно-техническое сотрудничество и вопросы региональной безопасности. "Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга", — говорится в сообщении.
Иран – одна из немногих стран, продолжающих контакты с Москвой на фоне продолжающейся войны России против Украины. Страны Запада обвиняют Тегеран в поставках российской армии вооружений, которые используются для ударов по украинской территории. Россия и Иран все обвинения отвергают.
Вместе с тем Россия считается крупнейшим инвестором в иранскую экономику. По данным Минэкономики Ирана в прошлом году объем иностранных инвестиций составил более четырёх миллиардов долларов. Из них две трети пришлись на Россию.
- В конце прошлого года главы МИД России и Ирана на встрече в Москве подписали декларацию о средствах противодействия и компенсирования негативных последствий санкций.
- Иран находится под международными санкциями уже более 40 лет, со времён исламской революции 1979 года.
- До февраля прошлого года Тегеран был мировым лидером по числу лиц и компаний, которых затронули ограничения. По подсчётам аналитиков Castellum.AI, к 22 февраля 2022 года против Ирана были введены более 3600 санкций, против России – почти 2700.
- После нападения на Украину мировым лидером по ограничениям стала Россия. С февраля 2022-го по октябрь 2023 года в отношении России были введены 15 200 санкций, против Ирана – чуть более тысячи.
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