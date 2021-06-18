Минобороны России разрабатывает смартфон для военных

Министерство обороны России разрабатывает смартфоны, которые можно было бы использовать в воинских частях, а также приложения к ним. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных систем ведомства генерал-майор Александр Осадчук. По его словам, это позволит обеспечить безопасную связь. Разработки ведутся на базе военного технополиса "Эра", сроки их окончания не приводятся.

Минобороны никогда не разрешит использование зарубежных смартфонов в воинских частях, заявил Осадчук на полях международной выставки "Связь-2021". Эти телефоны, по словам генерала, представляют "серьёзнейшую опасность, угрозу", потому что могут стать источником утечек.

Кроме того, в Минобороны заявили о разработке системы "Паспорт", которая должна обеспечивать доступ к данным, которые нужны военным в повседневной жизни.

В 2019 году в России был принят закон "О статусе военнослужащих", запрещающий при несении службы иметь при себе электронные изделия с возможностью выхода в интернет, а также позволяющие распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. За нарушение закона предусмотрена дисциплинарная ответственность, а контрактникам может грозить увольнение.

Публикации военнослужащих в социальных сетях легли в основу многих независимых расследований о боевых действиях в Сирии, а также о возможном участии российских регулярных войск в вооруженном конфликте на востоке Украины. Власти России это отрицают.