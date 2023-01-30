Минобороны России решило вооружать и снабжать добровольцев

Минобороны России будет обеспечивать добровольческие формирования вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также вещами, продовольствием и медицинской помощью. Это следует из проекта приказа Минобороны.

Согласно документу, вооружать добровольцев будут "в порядке, установленном для воинских формирований Вооружённых сил России". Материальным ценностями добровольцев будет обеспечивать воинская часть, к которой они прикреплены. За материальный ущерб, причинённый государству по их вине, добровольцев будут привлекать к ответственности как военных.

Медицинскую помощь, в том числе изготовление зубных протезов из недорогих материалов, добровольцы смогут получить как в военно-медицинских организациях, так и вне их, следует из проекта приказа.

Вооружение и снабжение добровольцев "не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", говорится в пояснительной записке к проекту.

Общественное обсуждение приказа продлится до 11 февраля – проголосовать может любой зарегистрированный на портале гражданин России. Пока у проекта один голос "против".