Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минобороны России решило вооружать и снабжать добровольцев

Мобилизованные и добровольцы из Дагестана едут готовиться к боям в Украине, октябрь 2022 года

Минобороны России будет обеспечивать добровольческие формирования вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также вещами, продовольствием и медицинской помощью. Это следует из проекта приказа Минобороны.

Согласно документу, вооружать добровольцев будут "в порядке, установленном для воинских формирований Вооружённых сил России". Материальным ценностями добровольцев будет обеспечивать воинская часть, к которой они прикреплены. За материальный ущерб, причинённый государству по их вине, добровольцев будут привлекать к ответственности как военных.

Медицинскую помощь, в том числе изготовление зубных протезов из недорогих материалов, добровольцы смогут получить как в военно-медицинских организациях, так и вне их, следует из проекта приказа.

Вооружение и снабжение добровольцев "не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", говорится в пояснительной записке к проекту.

Общественное обсуждение приказа продлится до 11 февраля – проголосовать может любой зарегистрированный на портале гражданин России. Пока у проекта один голос "против".

  • В ноябре 2022 года добровольцы официально были приравнены к военнослужащим по контракту: они и их семьи получили такие же льготы. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отчитался, что добровольцами в российские войска пошли 13 тысяч человек.
  • "Медуза" обнаружила, что российские провоенные телеграм-каналы пишут, что приказ Минобороны касается гособеспечения именно "ЧВК Вагнера". На его отсутствие жаловался основатель этой группировки Евгений Пригожин.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG