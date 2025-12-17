Ссылки для упрощенного доступа

Минобороны России впервые раскрыло расходы бюджета на войну

Министр обороны России Андрей Белоусов
В 2025 году расходы государственного бюджета, "непосредственно связанные со специальной военной операцией", составили 5,1 процента ВВП, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщает Faridaily.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, объем российского ВВП в этом году составит 217,3 триллиона рублей. Следовательно, расходы на войну с Украиной можно оценить в 11,1 триллиона рублей.

Отмечается, что это первый раз, когда министерство обороны раскрывает затраты на войну. Ранее публиковались только общие расходы федерального бюджета по статье "Национальная оборона", в которую включены в том числе инвестиции в строительство, разработку новых вооружений и другие расходы.

В 2025 этом году, согласно данным Минфина, расходы на "Национальную оборону" составят 13,5 триллиона рублей – на войну с Украиной будет потрачено примерно 82 процента этой суммы.

Бои в Купянске
Бои в Купянске

Бои в Купянске

Переговоры США и Украины

Новости

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


