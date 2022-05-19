"Только дикарь не уважает врага". Соцсети о бойцах полка "Азов"

Вероятно, главная тема недели - судьба бойцов украинского полка "Азов". Подавляющее большинство из них покинуло территорию завода "Азовсталь" в ходе того, что украинская сторона называет "эвакуацией", а российская однозначно воспринимает как сдачу в плен.

По крайней мере, в прокремлёвской части блогосферы праздник и ликование.

Сергей Мардан:

Мариупольском сражение завершено. Это - славная победа русского оружия

Армен Гаспарян:

И пойдут они под суд как террористы. Это если еще не под военный трибунал

Андрей Медведев:

В истории с капитуляцией "Азова" есть один важный момент.

"Азов" - тут многие правильно отмечают - самое мотивированное, самое идеологически прокачанное, самое старое нацистское подразделение. Чётко структурированный полк. На базе которого, кстати, создавали и сержантскую школу. И конечно, "Азов" имеет возможно наиболее обкатанный в локальных боях на границе ДНР, личный состав. Ну про отмороженность и жестокость и так все очевидно.

Но, что обычно забывают отметить. "Азов" был модным подразделением. В глазах украинской молодёжи он выглядел привлекательно, тактикульно, очень убедительно.

Вчера простой футбольный хулиган, а сегодня захыстник. Модная форма, плитники, каски, беспилотники, подсумки. Клипы и ролики. Не знаю, что за агентство работало над пиаром "Азова", но все было сделано очень толково. Для молодёжной целевой аудитории попадание стопроцентное. Опять же, за всем этим была и есть идея. Чистый, незамутненный неонацизм, где азовец это типа рыцарь, защищающий Запад от орды с Востока. Мифологемы, нелепые заумности, клановость.

Ну вот теперь выходит, что "рыцари" немного поломались. Пошли сдаваться в плен. Причём те же самые, что любили фото с оружием, руны и свастики. В плен пошли не только раненые. На видео вполне здоровые мужики. Сытые и довольно крепкие.

Но они сломались духом. Ибо идея, идеология у них дерьмо. Осовец или Брестская крепость держались потому что люди верили - то, что они защищают ценнее жизни.

А у боевиков "Азова" их жалкие жизни для них главное сокровище. Ну они же элита нации, а не абы кто.

Однако, судя по сообщениям с мест, азовцы аж всю ночь сдавались. Даже когда наши уже устали их паковать. А те все шли и шли в плен.

"А в тюрьме сейчас ужин. Макароооны...".

Вот и вся цена свидомым патриотам.

На Украине, впрочем, это поймут не сразу. Но поймут. Конец азовцев это конец мифа о "героических" нацистах.

Мария Баронова:

Надо сказать, что склонить хоть одну из моих мыслей в сторону «Азова» было сложно. Практически — невозможно.

Тут и самый настоящий, а не придуманный нацизм. И рассказы мариупольцев о них. И то, что фактически следующие после Путина виновники происходящего — именно они, а только после них всё же НАТО.

В общем, что тут обсуждать.

Но Z-писатели за сутки смогли сделать невероятное. Просто вот невероятное. Они не только уговорили меня своим запредельным людоедством и, как водится, непробиваемой тупостью, не писать ничего плохого про Азов. Но даже заставили написать хорошее. Чтобы, так и не выбирая сторону в этой гнуснейшей войне, я всё же нет-нет, да и сказала бы что-то неагрессивное в сторону «Азова».

Вот. Говорю.

Z-фашисты их на полном серьезе стали сравнивать с защитниками «Брестской крепости».

Чуваки! То, что вы не гении, было и так очевидно. Явно вместе с российской оппозицией к одним коррекционным педагогам ходили, и они вам не помогли. Но что настолько не гении — этого даже я не подозревала.

Николай Митрохин:

На пророссийских пабликах по поводу сдачи пока части мариупольского гарнизона в плен - ликование. Мол, говорили, что умрут за Украину, и нате, сдались.

Надо напомнить, что в тщательно реконструируемой сейчас в РФ Великой отечественной войне - упорное сопротивление гарнизонов в условиях полного окружения - было явление исключительно редкое, какие бы клятвы не давали "деды". На одну оборону Могилева (продержался 8 дней, было пленено 35 тыс. человек из 100 тыс. кто оказался в мешке) приходилась сдача десятка-полутора городов аналогичного масштаба.

В частности, в Брестской крепости, порядка 60-70% гарнизона сдались немцам в первые же пару часов, порядка 15-20% вышли воевать в поля и там пропали бесследно, а остальные героически провоевали дня три, пока не кончилась вода. Поэтому там спустя сутки отдали на милость победителям жен и детей начсостава (и всех прочих гражданских и женских), а ещё через сутки сдались сами. Да, за исключением нескольких человек, которые ещё какое то время прятались по подвалам (и уж не знаю что там пили).

И всё это до сих пор - героическая оборона Брестской крепости, которой "по праву гордимся", хотя не имеем к ней прямого отношения.

Тут мариупольцы продержались 81 день (и всё это время под тяжелой бомбардировкой, а не просто в окружении батальона пулеметчиков, как в Брестской крепости) и сдаются похоже по той же причине - кончилась вода (даже слитая из системы отопления).

Андрей Зубов:

Когда враг сдаётся, проявив до этого исключительное мужество, его приветствует и ему отдает долг чести (именно долг) его противник. Только дикарь не почитает мужества врага. Я не враг Украине. Скорее, я ее друг в этой ужасной войне. Но я, как русский гражданин, склоняю голову перед защитниками Азовстали, 82 дня защищавшими свою твердыню, не дрогнув перед лицом лишений и смерти. Когда-то Александр II забрал саблю капитулировавшего Осман-Паши, чтобы с почетом вернуть ее этому израненному защитнику Плевны. Рыцарь потому и рыцарь, что он почитает врага, не унижает, а восхваляет его подвиг.

Слава мужественным защитникам Мариуполя. Вы обессмертили свои имена!

Теперь российская власть заявляет, что об обмене азовцев на российских пленных не может быть и речи, и, видимо, готовит какой-то показательный процесс.

Андрей Мальгин:

Не знаю, что обещала российская сторона украинской, но обменивать "Азов" на своих пленных она не будет. Во-первых, ей глубоко наплевать на своих пленных. Но главное: "азовцы" нужны им для того, чтобы объявить, что одна из трех целей специальной военной операции достигнута: нацисты ликвидированы. Вторая цель - "освобождение" Луганской и Донецкой области в их административных границах, - как им кажется, не за горами. Ради третьей - "демилитаризации" - они сейчас забрасывают ракетами города. В определенный момент будет заявлено: всё, военная инфраструктура уничтожена, операция закончена, миру мир! Ну и, конечно: смотрите, украинцы не хотят мира, они нападают на ЛНР и ДНР! Спасите детей ЛНР и ДНР от украинских бомбежек! Может, еще и ХерНР прибавится, если удастся удержать.

Возвращаясь к пленным из Азова. Их не будут менять, они нужны для пропаганды. Их будут мучать, клещами вынимать признания о мнимых зверствах, будут снимать пропагандистские фильмы с татуировками, с кадрами факельных шествий, со "свидетельствами мирных жителей", которые, обливаясь слезами, расскажут, что их использовали как "живой щит" в подвалах Азовстали. Потом показательный суд и пожизненные сроки.

Кроме того, отсутствие обмена может, по замыслу Кремля, подорвать внутриполитические позиции Зеленского, ведь это он отдал приказ о сдаче в плен. Начнутся разборки, демонстрации в центре Киева, красота!

Вот такой сценарий просматривается. А вовсе не обмен. Зачем Путину обмен? Зато какие перспективы открываются.

Дмитрий Колезев:

Размашистая российская пропаганда, как нередко бывает, теперь уменьшает пространство для маневра. Когда из каждого утюга два месяца твердили, что на «Азовстали» засели закоренелые нацистские преступники, каждый хуже Гитлера, вроде как и отпускать их без суда неловко. Кроме того, учитывая невыразительные успехи российской армии по большинству направлений, показательный судебный процесс над плененными можно попытаться подать как доказательство выполнения миссии по денацификации Украины. Хотя есть сомнения, что такой процесс получится организовать на должном уровне, а плененных на «Азовстали» получится убедительно юридически обвинить хоть в малой толике того, что приписала им российская пропаганда.

Максим Шевченко:

Вся эта коллизия с «пленёнными нацистами», в отношении которых пока ни один следователь на Земле не провёл никаких действий, которых ни один прокурор и ни один суд не изобличил и не осудил «за нацизм» (кроме визгливых от счастья вещать пропагандонов и обезумевших от номенклатурного корыта депутатов ) ясна, как «дважды два».

Разъясняю.

Никакой войны в Украине официально нет.

Ни Путин, ни Зеленский войны не объявляли (несмотря на десятки тысяч уже погибших солдат и гражданских).

Потому, что война - форс-мажор для транзита газа через Украину.

В случае войны, этот транзит сразу прекратится.

Поэтому Россия и делает вид, что в плен попадают не солдаты ВСУ и других ГОСУДАРСТВЕННЫХ силовых институтов Украины (члена ОНН, подписанта Женевской конвенции о военнопленных и т. п.), а какие-то мутные «боевики», «нацисты» и «националисты».

Статус военнопленных эти люди, пленённые в ходе событий, которые выглядят как война и интерпретируются всем миром как война, получат только, если СВО (специальная военная операция) официально станет войной.

России это не то, чтобы не выгодно - просто не к спеху.

А вот Зеленского загоняют в когнитивный и политический тупик.

Если война Киевом не объявляется, то азовцы просто террористы, преступники, нацисты и т. д., и заниматься ими должны Следственный комитет и Прокуратура.

Все мероприятие - антитеррористическая специальная военная операция.

Украина что-то вроде «игил».

Это для Зеленского позор и предательство солдат, для которых он верховный главнокомандующий.

Если он объявляет войну России, то на всех, кто носит официальную форму всех силовых структур Украины мгновенно распространяется статус комбатантов и в случае плена, они подпадают под конвенцию о военнопленных.

Но, если Зеленский объявит войну России, то газ перестанет идти (форс-мажор) и ЕС без газа совсем охренеет.

Именно ЕС не позволяет Зеленскому объявлять официальную войну.

Таким образом, Кремль зажимает Зеленского между моральной и политической ответственностью перед гражданами Украины, ее военнослужащими и силовиками, которые без официального объявления войны, являются просто «вооруженными группировками», и деловыми обязательствами перед европейскими покровителями.

Европейские покровители тоже показывают своё нутро - вопя о «войне в Украине», официально эту войну объявлять не разрешают. Газ важнее.

Дмитрий Михайлин:

Несколько раз сегодня встретил: зачем отправлять пленных с "Азовстали" на лечение - это же "Азов". Зачем вообще нужно этих нациков брать в плен - вспомните, что они делали с нашими пленными.

Нам самим это нужно.

Потому что русская армия ни разу в своей истории не осквернила себя фашистским отношением к пленным и к людям вообще. Это ниже всякой низости - отыгрываться на пленных. Они так могут - мы нет. Поэтому мы - это мы, а они - ну уж какие есть. Судить - да, но - кормить, лечить и не унижать.

Все хотели успехов в информационной войне - так вот они, успехи. Только не украинское фейковое бла-бла, а то, отвернуться от чего невозможно при всем желании: "Азов", сдавшийся на "Азовстали" и русский солдат, обращающийся к пленному на "вы".

Сергей Марков:

Ни один украинский военный из сдавшихся в плен в Азовстали, включая иностранных наёмников и неонацистов, не будет возвращён Киеву путем обмена. Все они будут до окончания военной операции по денацификации Украины работать на восстановлении Мариуполя, который они и разрушали. А те, кто участвовал в военных преступлениях, будут осуждены судом ДНР, где они и совершили свои преступления. Обменен не будет никто. Пора объявить об этом официально. Такого официального заявления ждут все в России. Жёстче надо, жёстче.

Наталья Осипова:

Наглый бандеровский дух должен быть показательно унижен до тюрьмы в ДНР.

Мерзавцы видят себя трибунами в ООН и проповедниками с кафедры Собора Святого Петра в Риме, а место их реальное, после суда, по примеру Харьковского и Краснодонского процессов во время Великой Отечественной, - место их у параши в камере.

Всякий укр, восставший на русского, должен знать, что кончит плохо, позорно и больно. Собак нацистских учили наши деды, да наука вся выветрилась. Придется повторять.

Кстати, в ДНР есть смертная казнь. Так что виселица, которую ставили наши предки нацистам, лучшая им награда.

Леонид Слуцкий:

Абсолютно поддерживаю! Нелюдей нужно судить!

Более того, если их чудовищные преступления против человечности будут доказаны, вновь повторю своё предложение - сделать исключение из моратория на смертную казнь в России и дать право суду рассматривать возможность применения высшей меры!

Нацистские звери в человеческом обличии, руки которых по плечи в крови женщин, стариков и детей, которые стреляли им в спины, которые калечили военнопленных, должны получить самое суровое наказание! Они военные преступники!

Станислав Белковский:

Кремль готовит показательную казнь полка "Азов"? Или В. В. Путин в последний момент явит милосердие, показав, что он много добрее своего многонационального народа? И остаётся в РФ единственным европейцем, с которым таки можно иметь международные дела? Смотрим, следим.

Любовь Соболь:

Я бы на месте всех пособников Путина и разжигателей войны не открывала эту форточку.

Алексей Рощин:

Степень озверения в российском обществе какая-то удивительная. Последние несколько дней только и слышу со всех сторон, как о величайшей проблеме для страны – удастся ли убить бойцов «Азова». Была, как бы, у слоненка мечта – убить весь «Азов», защищавший Мариуполь и недавно сдавшийся в плен. У кровожадной толпы, в которую, кажется, превратились нынче все, один вопрос – не совершится ли «предательство». Под «предательством» понимают возможный обмен пленных «азовцев» на каких-то (или на всех) российских солдат, находящихся в плену у ВСУ.

Все строчат какие-то петиции, Госдума принимает какие-то резолюции – все с одной целью: не допустить обмена. Дальше пленных собираются «судить». Как можно судить пленных и за что, как же всякие там Гаагские конвенции, международные правила войны – всем плевать, никто даже не обсуждает. У общества – тяжелое некрофильское помешательство. Некрофилы расчехлились окончательно – требуют не просто убить пленных (само по себе преступление), требуют еще их пытать, мучить, проводить над ними медицинские опыты, сослать в Сибирь, в ГУЛАГ… Особенно старается Гиркин, проявляющий себя самым натуральным упырем: он договорился до того, что даже требовал подослать к раненым бойцам Азова неких «специальных врачей», которые бы их особым образом «лечили»… Страшно представить, кого он имел в виду – видимо, какую-то нашу разновидность «доктора Менгеле», «врача» из Освенцима…

Остается только поражаться, до какой степени мы оказались во власти и в окружении психопатов. Какое-то садомазо кругом, прости господи.

При этом решительно невозможно понять, с чего такая ненависть именно к «Азову». Почему именно от «Азова» люди массово теряют человеческий облик? В чем их вина – в том, что они так долго и упорно сопротивлялись в полном окружении, защищая свой город? «Виноваты в том, что сразу не сдались»? Ну так это называется «выполнение своего воинского долга». С каких пор за это расстреливают?

Или «они оборонялись в жилой застройке»? Ну так а вы бы не атаковали в жилой застройке. Кто агрессор – тот и виноват. Но главное – чего после драки кулаками-то махать? Окружили, подавили, заставили сдаться в плен. Если в обмен предлагают гораздо больше НАШИХ солдат – это же выгодная сделка. Израиль, помнится, однажды в обмен на 1 (прописью – одного!) взятого в плен своего солдата выпустил из своих тюрем 3000 террористов, которые были туда засажены пожизненно. Хотя в израильском обществе все понимали, что отпущенные террористы опять по большей части возьмутся за старое.

А тут нам предлагают обмен на наших солдат в обратном соотношении. Как можно не соглашаться?! Ничего не понимаю.

То есть понимаю, конечно, как психолог: некрофилов спасение чужих жизней, пусть это жизни «своих», не интересует – некрофил ищет смертей, побольше, пыток, мучений… Солдаты в украинском плену некрофилов интересуют мало – они ведь далеко, не видно, как они страдают. А «азовцы» - они как косточка в пасти собаки, поди вырви! Собака будет рычать и даже пытаться укусить – даже самая подзаборная псина.

Отдайте кость! Фу!