НАТО продолжит вооружать Украину и пополнит собственные боезапасы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник провёл брифинг, на котором рассказал о дальнейших планах альянса по военной помощи Украине. Столтенберг подчеркнул, что президент России Владимир Путин не проявляет никаких признаков готовности к мирному урегулированию, а вместо того начинает новые наступательные действия. В свете их НАТО должна не только оказывать Украине поддержку, но и значительно усиливать собственную обороноспособность.

Столтенберг заявил, что на встрече министров обороны стран НАТО во вторник в Брюсселе будут обсуждаться в том числе и вопросы возможных поставок Украине военной авиации. По словам Столтенберга, такие поставки могут занять много времени, но, если они состоятся, это не сделает НАТО одной из сторон конфликта в войне.

Однако, отметил глава НАТО, сейчас решающим фактором является доступность и скорость доставки вооружений украинской стороне. Это означает, что в первую очередь Украина будет получать артиллерию и танки. В Германии силы Бундесвера уже начали обучение украинских военных управлению танками "Леопард 2", которые страны Евросоюза согласились передать Украине.

По словам Столтенберга, страны НАТО должны увеличивать запасы вооружений - не только для помощи Украине, но и для пополнения собственных складов. Такие шаги уже предпринимаются. По сообщению Reuters, США в этом году намерены поднять производство артиллерийских снарядов с довоенных 14400 до 90 тысяч ежемесячно. Франция увеличила в 2023 году свой бюджет на производство боеприпасов до двух миллиардов евро.

Министры обороны стран НАТО встретятся в "формате Рамштайн" в Брюсселе 14-15 февраля. Через неделю, перед годовщиной начала войны России в Украине, в Германии пройдёт Мюнхенская конференция по безопасности, на которой встретятся главы государств западной коалиции, оказывающей военную и гуманитарную помощь Украине. Вопросы пополнения вооружений самих стран НАТО, по словам Столтенберга, будут обсуждены в июле на встрече представителей альянса в Литве.