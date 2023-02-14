Минобороны: конец мобилизации повлечёт за собой невыплату льгот

"В случае признания указа о мобилизации утратившим силу, призванные в армию во время специальной военной операции и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством", - говорится в ответе министерства обороны России на запрос депутата псковского законодательного собрания Артура Гайдука.

Гайдук просил разъяснить почему указ о так называемой частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным в сентябре прошлого года, продолжает действовать, когда министерство обороны объявило о её завершении. В ведомстве, ответив депутату, ещё раз подтвердили, что "мероприятия, связанные с оповещением и призывом граждан в рамках мобилизации, завершились 28 октября 2022 года", однако "остальные мероприятия, предусмотренные указом, продолжают выполняться". Что это за мероприятия в Минобороны не уточнили.

Известно, что в период действия указа о мобилизации серьёзно затруднено увольнение из армии военнослужащих-контрактников. Кроме того, отказ отправляться на войну может быть расценен как преступление: в мирное время контрактники имеют право отказаться участвовать в боевых действиях.

21 сентября прошлого года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По официальным данным, на военную службу призвали свыше 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин также объявил об окончании призыва, однако не подписал соотвествующий указ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что указ будет действовать, но не для призыва, а для решения других военных задач. Какие именно это задачи Песков не сказал.

В конце декабря украинские власти и разведки западных стран сообщили, что в начале 2023-го года Кремль объявит о новой мобилизации, в ходе которой в российскую армию могу призвать до 500 тысяч человек, после чего Россия попытается провести ещё одно широкомасштабное наступление на украинские территории. В Кремле заявили, что подобных планов пока нет. Вместе с тем российские власти объявили о планах довести численность вооружённых сил страны до 1,5 миллионов человек и повышении предельного возраста призыва на срочную службу до 30 лет.

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