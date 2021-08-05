Минпромторг заявил о риске дефицита иммуноглобулина

В России может образоваться дефицит иммуноглобулина, который необходим больным с первичным иммунодефицитом. Причина – низкая предельная отпускная цена, а также нехватка сырья для его производства, сообщили в Минпромторге.

"Минпромторг России в июне 2021 года проинформировал Росздравнадзор о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН "иммуноглобулин человека нормальный" в связи с низкой установленной предельной отпускной ценой на указанный лекарственный препарат, а также недостаточного количества и высокой стоимости сырья (плазма крови), необходимого для производства указанного лекарственного препарата", – заявили в министерстве, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что отслеживают ситуацию с наличием лекарственных препаратов на рынке, в том числе включенных в список жизненно необходимых и важнейших.

Председатель Общества пациентов с первичным иммунодефицитом Антон Емелин рассказал, что дефицит препарата отмечают пациенты в 80% регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской, Астраханской, Воронежской и Ленинградской областях. В DSM Group посчитали, что с начала года по июнь розничные продажи и госзакупки препарата сократились на 19% год к году, уточняет газета.

О дефиците сообщали и в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Его президент Александр Румянцев утверждал, что закупки нарушаются из-за правил проведения тендеров, а также требования ФАС проводить их по минимальной цене.