Министерство просвещения России включило тему "спецоперации в Украине" - так в России официально называют военное вторжение - в школьную программу уроков истории для учеников 10-11 классов.

Из приказа ведомства следует, что после изучения базового курса истории школьники должны "понимать значимость России в мировых и социально-экономических процессах", а также причины и следствия "распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века".

Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что посвященные теме войны в Украине уроки под названием "Разговоры о важном" будут проходить в российских школах в течение всего учебного года. Ранее "Альянс учителей" сообщил, что из плана занятий убрали все упоминания Украины и российского военного вторжения на её территорию.

"Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года", — сказал Кравцов.