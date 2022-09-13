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Минпросвещения включило "спецоперацию" в программу уроков истории

Урок истории в российской школе

Министерство просвещения России включило тему "спецоперации в Украине" - так в России официально называют военное вторжение - в школьную программу уроков истории для учеников 10-11 классов.

Из приказа ведомства следует, что после изучения базового курса истории школьники должны "понимать значимость России в мировых и социально-экономических процессах", а также причины и следствия "распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века".

Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что посвященные теме войны в Украине уроки под названием "Разговоры о важном" будут проходить в российских школах в течение всего учебного года. Ранее "Альянс учителей" сообщил, что из плана занятий убрали все упоминания Украины и российского военного вторжения на её территорию.

"Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года", — сказал Кравцов.

  • Еженедельные классные часы "Разговоры о важном" введены с этого учебного года для российских школьников с 1-го по 11-й класс. На них школьники должны были получать информацию, в том числе о "спецоперации" в Украине. В методических материалах, опубликованных Министерством просвещения России в августе , вторжение преподносится как "помощь" русскому населению Украины, а действия российских военных – как примеры подвигов и воинской доблести.
  • "Альянс учителей", который считал "Разговоры о важном" уроками пропаганды и призывал педагогов и родителей бойкотировать их.
  • 7 сентября СМИ обратили внимание, что министерство просвещения России обновило методические пособия и материалы к уроку "Разговоры о важном", который должен пройти 12 сентября.
  • Согласно прежнему плану, ученикам старших классов должны были рассказывать о том, что война в Украине – это "проявление подлинного патриотизма", так как она была начата для защиты населения так называемых "ЛНР" и "ДНР", якобы подвергавшимся "издевательствам и притеснению со стороны киевского режима". В обновленной программе "проявление подлинного патриотизма" школьникам предлагают показывать через творчество русских и советских писателей.
  • Закон "Об образовании" запрещает педагогам и образовательным учреждениям "использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений".

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