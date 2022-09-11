"На патриотизм денег нет". Школьное просвещение военного времени

Проект Министерства просвещения России "Разговоры о важном" не предполагает дополнительного федерального финансирования и регионам предложено искать способы оплаты "уроков патриотизма" из уже имеющихся статей расходов – либо не оплачивать вовсе. Между тем, санитарные врачи указывают, что "Разговоры о важном", отныне открывающие учебную неделю в российских школах, спроектированы с нарушением требований к воспитанию и обучению детей.

В ближайший понедельник, 12 сентября, в российский школах должна пройти вторая "патриотическая беседа" – на тему "Наша страна – Россия". Изначально именно в сценарии этого урока упоминалась война в Украине как пример героизма россиян, что вызвала возмущение "Альянса учителей" и многих лидеров общественного мнения. Минпросвещения отреагировало неожиданно быстро и скорректировало методические материалы, вычеркнув Украину и Донбасс.

Впрочем, в сценариях сохранена вся прочая милитаристская риторика, поэтому "Альянс учителей" продолжает следить за содержанием уроков. По мнению общественного активиста из Нижнего Новгорода Игоря Преображенского, смягчение тезисов патриотического воспитания может говорить о том, что государственная пропаганда вынуждена искать более тонкие подходы.

Попытка "заполучить" детей так тупо и прямолинейно не работает

– Конечно, никто из этих идеологов не стал добрее. Просто они, похоже, начали слегка догонять: too much. Слишком много "предателей", слишком примитивен образ того же нациста, а ведь сегодня не 1941-й, а 2022 год, к которому люди подошли, успев и на большой мир посмотреть, и на тех, в том числе, кто сегодня так упорно насаждается в массовое сознание как враг. Да и попытка "заполучить" детей так тупо и прямолинейно не работает", – полагает Преображенский.

Между тем, в том же Нижнем Новгороде достоянием СМИ стала информация о том, что на "Разговоры о важном" не заложено дополнительного финансирования. Такая же ситуация и в других регионах, но при этом каждый из них волен импровизировать, изыскивая деньги на оплату педагогам этих занятий. Например, в Кировской области и ряде других территорий выделены специальные статьи школьных бюджетов на оплату внеурочных занятий – именно к ним отнесены "Разговоры о важном".

В Нижегородской области такой статьи нет, поэтому платить за лекции о любви к Родине решено из статьи "Учебные расходы", говорится в письме министра образования области Ольги Петровой. Обычно эти деньги тратятся на закупку учебников, компьютеров, мебели. Для каждого класса годовой бюджет "Разговоров о важном" составит от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от тарификации.

Провластные эксперты из сферы образования возмущены отсутствием отдельной статьи расходов на уроки патриотизма.

"Я напомню, у нас как бы единая система образования в стране. Но по факту регионы творят что хотят (типа "что могут"), и крайним оказывается... простой учитель", – пишет в своем телеграм-канале Валентин Богданов, учитель информатики и руководитель Санкт-Петербургского родительского комитета.

В комментариях к этому посту читатели подтверждают: проект "Разговоры о важном" очень "сырой", его финансирование не проработано и конфликтует с другими школьными тратами:

Виктория: Саботаж инициативы президента страны Минпросом и его командой.

Katerina Pavlova: Так и есть. В этом году родители покупают весь учебный материал, а школы будут оплачивать эти разговоры, в которых сплошь реклама.

Светлана: А некоторые директора школ считают, что вовсе платить не надо, типа это работа классного руководителя.

Татьяна: Волгоградская область не оплачивает "Разговоры о важном". И вообще нет официальных документов по этому уроку и указаний на оплату.

Татьяна Шеврина: У нас (Оренбургская область) тоже оплачивать отдельно не будут, сказали, что это входит в обязанности классных руководителей. Не думаю, что что-то изменится."

В Министерстве просвещения называют "Разговоры о важном" внеурочными занятиями, которые обязательны к посещению. Но говорить о том, насколько суровым может быть наказание за прогулы на практике, еще преждевременно.

В нашем случае есть шансы, что перегибов не будет

– Дочь еще ни разу не была, но мне самой очень хочется посетить этот классный час, чтобы послушать, что именно и в каком формате в этих "Разговорах о важном" будет вкладываться в головы детей, – говорит мама ученицы 11 класса московской школы Ирина Еникеева. – Наша классная руководительница – преподаватель русского языка и литературы, большой профессионал и, что немаловажно, очень хороший человек с развитым критическим мышлением и высочайшей степенью адекватности. Поэтому в нашем конкретном случае есть все шансы, что не будет перегибов, перекосов и передергиваний. Наша семья на это искренне надеется.

Между тем, "Разговоры о важном" еще и нарушают санитарные требования к организации воспитания и обучения детей.

"Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы, – говорится в постановлении главного санитарного врача России № 28 от 28 сентября 2020 года. – Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 минут".

Оба этих требования нарушены: патриотические беседы выглядят как обычные уроки истории или обществоведения, и никакой получасовой перемены после них не предусмотрено. По информации "Радио Свобода", главный санитарный врач Сарова, закрытого города ядерщиков, уже направил школам предостережение по жалобе одного из родителей.

Сами преподаватели, которым предстоит учить детей любви к Родине, пока отказываются комментировать состояние проекта. Зато свое мнение высказывают бывшие работники школы.

Детям помогут родители, а вот учителям помочь некому

– Повезло этим министерским, что я уже не мать школьника. Мой школьник постебался бы на политинформации, меня бы вызвали в школу – и вот тут я бы на статью себе и наговорила! А если серьезно, мне жаль учителей. Детям помогут родители, а вот учителям помочь некому. Тут только дело совести каждого из них, – говорит жительница Дзержинска Нижегородской области, бывший учитель Анна Рябинина-Крапивенская.

По мнению нижегородского оппозиционного активиста, в недавнем прошлом школьного учителя истории Ильи Мясковского, пока идея уроков патриотизма внедряется формально, но это не повод не волноваться.

Если учитель не будет серьезно готовиться, все это выродится в пустую болтовню

– Я думаю, это полная ерунда. Учитель воспитывает на уроке подспудно, ненавязчиво. Особенно на уроках истории. Любой живой интерес к судьбе твоей страны в прошлом уже воспитывает ученика, не говоря уже о примерах, как положительных, так и отрицательных. Такова же литература. Да и языки, наверное, учат уважительному отношению к другим людям. Специальный классный час в понедельник? Наверное, он и задуман для того, чтобы все сони успели к настоящим урокам, не проспали их! Если учитель не будет к ним серьёзно готовиться, то это выродится в пустую болтовню, назидательный монолог. А зачем к ним готовиться серьёзно? Если только напоказ, или у учителя наболело – случилось что-то неординарное, есть предмет для обсуждения. Или учитель Соловьева (Владимир Соловьев, телеведущий ВГТРК – РС) вечером накануне наслушался, и в себе это дерьмо держать невозможно, на кого-то выплеснуть надо... Вот это будет самый худший вариант, – полагает Илья Мясковский.

Ранее "Альянс учителей" подготовил шаблон заявления для родителей о том, что их ребенок не будет посещать "Разговоры о важном", так как внеурочная деятельность не является обязательной. При этом в методических материалах к "Разговорам о важном", которые давали московским учителям (есть в распоряжении Радио Свобода), говорится о необходимости обеспечить стопроцентную посещаемость уроков.



Есть много сообщений о давлении на родителей, которые отказываются отправлять детей на "Разговоры о важном". Но не посещать эти уроки – вполне реально.



"Директора школ и их начальники боятся скандалов, излишнего внимания критически настроенных людей. Если родители пишут заявления директору, что ребенок не будет посещать этот урок, в большинстве случаев их удовлетворяют. Директора школ и их начальники боятся скандалов, излишнего внимания критически настроенных людей. Что ребенок из принципиальной семьи запишет урок и передаст запись журналистам", – рассказал Радио Свобода представитель "Альянса" Даниил Кен. "Альянс учителей" намерен помогать и учителям, которые пытаются не участвовать в военной пропаганде.