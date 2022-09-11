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Общество

"На патриотизм денег нет". Школьное просвещение военного времени

Проект Министерства просвещения России "Разговоры о важном" не предполагает дополнительного федерального финансирования и регионам предложено искать способы оплаты "уроков патриотизма" из уже имеющихся статей расходов – либо не оплачивать вовсе. Между тем, санитарные врачи указывают, что "Разговоры о важном", отныне открывающие учебную неделю в российских школах, спроектированы с нарушением требований к воспитанию и обучению детей.

В ближайший понедельник, 12 сентября, в российский школах должна пройти вторая "патриотическая беседа" – на тему "Наша страна – Россия". Изначально именно в сценарии этого урока упоминалась война в Украине как пример героизма россиян, что вызвала возмущение "Альянса учителей" и многих лидеров общественного мнения. Минпросвещения отреагировало неожиданно быстро и скорректировало методические материалы, вычеркнув Украину и Донбасс.

1 сентября 2022 года
1 сентября 2022 года

Впрочем, в сценариях сохранена вся прочая милитаристская риторика, поэтому "Альянс учителей" продолжает следить за содержанием уроков. По мнению общественного активиста из Нижнего Новгорода Игоря Преображенского, смягчение тезисов патриотического воспитания может говорить о том, что государственная пропаганда вынуждена искать более тонкие подходы.

Попытка "заполучить" детей так тупо и прямолинейно не работает

– Конечно, никто из этих идеологов не стал добрее. Просто они, похоже, начали слегка догонять: too much. Слишком много "предателей", слишком примитивен образ того же нациста, а ведь сегодня не 1941-й, а 2022 год, к которому люди подошли, успев и на большой мир посмотреть, и на тех, в том числе, кто сегодня так упорно насаждается в массовое сознание как враг. Да и попытка "заполучить" детей так тупо и прямолинейно не работает", – полагает Преображенский.

Между тем, в том же Нижнем Новгороде достоянием СМИ стала информация о том, что на "Разговоры о важном" не заложено дополнительного финансирования. Такая же ситуация и в других регионах, но при этом каждый из них волен импровизировать, изыскивая деньги на оплату педагогам этих занятий. Например, в Кировской области и ряде других территорий выделены специальные статьи школьных бюджетов на оплату внеурочных занятий – именно к ним отнесены "Разговоры о важном".

В Нижегородской области такой статьи нет, поэтому платить за лекции о любви к Родине решено из статьи "Учебные расходы", говорится в письме министра образования области Ольги Петровой. Обычно эти деньги тратятся на закупку учебников, компьютеров, мебели. Для каждого класса годовой бюджет "Разговоров о важном" составит от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от тарификации.

Провластные эксперты из сферы образования возмущены отсутствием отдельной статьи расходов на уроки патриотизма.

Российские школьные учебники
Российские школьные учебники

"Я напомню, у нас как бы единая система образования в стране. Но по факту регионы творят что хотят (типа "что могут"), и крайним оказывается... простой учитель", – пишет в своем телеграм-канале Валентин Богданов, учитель информатики и руководитель Санкт-Петербургского родительского комитета.

В комментариях к этому посту читатели подтверждают: проект "Разговоры о важном" очень "сырой", его финансирование не проработано и конфликтует с другими школьными тратами:

  • Виктория: Саботаж инициативы президента страны Минпросом и его командой.
  • Katerina Pavlova: Так и есть. В этом году родители покупают весь учебный материал, а школы будут оплачивать эти разговоры, в которых сплошь реклама.
  • Светлана: А некоторые директора школ считают, что вовсе платить не надо, типа это работа классного руководителя.
  • Татьяна: Волгоградская область не оплачивает "Разговоры о важном". И вообще нет официальных документов по этому уроку и указаний на оплату.
  • Татьяна Шеврина: У нас (Оренбургская область) тоже оплачивать отдельно не будут, сказали, что это входит в обязанности классных руководителей. Не думаю, что что-то изменится."

В Министерстве просвещения называют "Разговоры о важном" внеурочными занятиями, которые обязательны к посещению. Но говорить о том, насколько суровым может быть наказание за прогулы на практике, еще преждевременно.

В нашем случае есть шансы, что перегибов не будет

– Дочь еще ни разу не была, но мне самой очень хочется посетить этот классный час, чтобы послушать, что именно и в каком формате в этих "Разговорах о важном" будет вкладываться в головы детей, – говорит мама ученицы 11 класса московской школы Ирина Еникеева. – Наша классная руководительница – преподаватель русского языка и литературы, большой профессионал и, что немаловажно, очень хороший человек с развитым критическим мышлением и высочайшей степенью адекватности. Поэтому в нашем конкретном случае есть все шансы, что не будет перегибов, перекосов и передергиваний. Наша семья на это искренне надеется.

Между тем, "Разговоры о важном" еще и нарушают санитарные требования к организации воспитания и обучения детей.

"Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы, – говорится в постановлении главного санитарного врача России № 28 от 28 сентября 2020 года. – Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 минут".

Оба этих требования нарушены: патриотические беседы выглядят как обычные уроки истории или обществоведения, и никакой получасовой перемены после них не предусмотрено. По информации "Радио Свобода", главный санитарный врач Сарова, закрытого города ядерщиков, уже направил школам предостережение по жалобе одного из родителей.

"Разговор и важном" в Калининграде
"Разговор и важном" в Калининграде

Сами преподаватели, которым предстоит учить детей любви к Родине, пока отказываются комментировать состояние проекта. Зато свое мнение высказывают бывшие работники школы.

Детям помогут родители, а вот учителям помочь некому

– Повезло этим министерским, что я уже не мать школьника. Мой школьник постебался бы на политинформации, меня бы вызвали в школу – и вот тут я бы на статью себе и наговорила! А если серьезно, мне жаль учителей. Детям помогут родители, а вот учителям помочь некому. Тут только дело совести каждого из них, – говорит жительница Дзержинска Нижегородской области, бывший учитель Анна Рябинина-Крапивенская.

По мнению нижегородского оппозиционного активиста, в недавнем прошлом школьного учителя истории Ильи Мясковского, пока идея уроков патриотизма внедряется формально, но это не повод не волноваться.

Если учитель не будет серьезно готовиться, все это выродится в пустую болтовню

– Я думаю, это полная ерунда. Учитель воспитывает на уроке подспудно, ненавязчиво. Особенно на уроках истории. Любой живой интерес к судьбе твоей страны в прошлом уже воспитывает ученика, не говоря уже о примерах, как положительных, так и отрицательных. Такова же литература. Да и языки, наверное, учат уважительному отношению к другим людям. Специальный классный час в понедельник? Наверное, он и задуман для того, чтобы все сони успели к настоящим урокам, не проспали их! Если учитель не будет к ним серьёзно готовиться, то это выродится в пустую болтовню, назидательный монолог. А зачем к ним готовиться серьёзно? Если только напоказ, или у учителя наболело – случилось что-то неординарное, есть предмет для обсуждения. Или учитель Соловьева (Владимир Соловьев, телеведущий ВГТРК – РС) вечером накануне наслушался, и в себе это дерьмо держать невозможно, на кого-то выплеснуть надо... Вот это будет самый худший вариант, – полагает Илья Мясковский.

Ранее "Альянс учителей" подготовил шаблон заявления для родителей о том, что их ребенок не будет посещать "Разговоры о важном", так как внеурочная деятельность не является обязательной. При этом в методических материалах к "Разговорам о важном", которые давали московским учителям (есть в распоряжении Радио Свобода), говорится о необходимости обеспечить стопроцентную посещаемость уроков.

Есть много сообщений о давлении на родителей, которые отказываются отправлять детей на "Разговоры о важном". Но не посещать эти уроки – вполне реально.

"Директора школ и их начальники боятся скандалов, излишнего внимания критически настроенных людей. Если родители пишут заявления директору, что ребенок не будет посещать этот урок, в большинстве случаев их удовлетворяют. Директора школ и их начальники боятся скандалов, излишнего внимания критически настроенных людей. Что ребенок из принципиальной семьи запишет урок и передаст запись журналистам", – рассказал Радио Свобода представитель "Альянса" Даниил Кен. "Альянс учителей" намерен помогать и учителям, которые пытаются не участвовать в военной пропаганде.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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