Минпросвет представил Кадырову исправленный учебник истории

Министр просвещения России Сергей Кравцов приехал в Чечню и лично обсудил с главой республики Рамзаном Кадыровым обновленный учебник истории для старшеклассников. Ранее в учебнике утверждалось, что репрессированные народы Северного Кавказа и крымские татары сотрудничали с оккупационными войсками гитлеровской Германии. О встрече с Кравцовым Кадыров рассказал в своем телеграм-канале.

"Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нём теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям", – написал Кадыров.



Глава Чечник также сообщил, что они с главой Минпросвещения обсудили патриотическое воспитание. Со следующего года в школах страны вводится новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины". По словам Кадырова, Кравцов сообщил ему, что опыт Чечни "использован на федеральном уровне" в рамках этого урока.

С 2023 года российские старшеклассники изучают историю по новому учебнику. На Северном Кавказе учебник вызвал критику из-за слов о том, что основанием для сталинских депортаций народов якобы стали "факты сотрудничества" карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар с гитлеровской Германией. Текст о репрессированных народах включен в учебнике в раздел "Пособники оккупантов".

В конце сентября 2023 года председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что по инициативе Кадырова будет создана рабочая группа по внесению в учебник изменений. Бывший министр культуры России и один из авторов учебника Владимир Мединский, по словам Даудова, тогда же "заверил о готовности привести учебник в порядок". Даудов также написал, что тираж учебника был изъят из школ по поручению Кадырова. Спустя некоторое время запись об этом была удалена.

19 октября прокуратура Ингушетии потребовала проверить учебник на экстремизм. Заявление в прокуратуру написал ингушский правозащитник Магомед Муцольгов.

В конце октября Министерство просвещения России опубликовало текст изменений, которые будут внесены в учебник истории. Был отредактирован абзац о депортации народов СССР во время Второй мировой войны.

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