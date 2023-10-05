Министерство молодежи и спорта Украины потребовало от Международной федерации футбола ФИФА и союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА отменить решение о допуске к соревнованиям сборных подростков из России. Украина призвала международные федерации бойкотировать матчи с Россией.

Решение ФИФА о допуске сборных из российских спортсменов до 17 лет к участию в международных турнирах было принято накануне. Им разрешено играть в турнирах в команде "Российский футбольный союз", без национального флага, государственного гимна, в форме без национальных цветов. Сборные остальных возрастов остаются отстранёнными от матчей.

ФИФА в своём решении ссылалась на аналогичное решение УЕФА, принятое в конце сентября. Европейская федерация в свою очередь заявила, что дети из юниорских команд не должны отвечать за поступки, которые совершают взрослые.

В заявлении украинского министерства напоминается, что во время российского вторжения в Украину погибли 504 ребёнка. "Россия лишила украинских детей не только возможности тренироваться, но и мирно и безопасно жить. Она лишила жизни сотни наших детей. В то же время УЕФА и ФИФА возвращают на соревнования российских детей, которые по вине этого органа будут уверены, что их страна имеет право убивать других и всё делает правильно", — говорится в тексте.

Украина заявила, что будет бойкотировать матчи с командами из российских детей. О присоединении к бойкоту заявили федерации футбола Англии, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии и Швеции. Швеция отказалась допустить российских футболисток в возрасте до 17 лет до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года, если они туда отберутся.

По существующим футбольным правилам бойкот матча означает техническое поражение для отказывающейся играть команды. Однако в европейском футболе прецедентов такого массового бойкота ещё не было.