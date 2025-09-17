Минторг США пояснил, какие санкции остались в силе для "Белавиа"

Бюро промышленности и безопасности Минторга США разъяснило подробности отмены санкций в отношении белорусского авиаперевозчика "Белавиа". О снятии ограничений на встрече с Александром Лукашенко в Минске 11 сентября сообщил представитель Вашингтона Джон Коул.

Как сообщило американское ведомство, восьми самолётам "Белавиа" разрешено выполнять международные рейсы и проходить техобслуживание. Под ограничениями остаются Boeing 737−8EV, используемый Александром Лукашенко, и грузовой Boeing 747−300 EW465TQ компании Transaviaexport.

В письме гендиректору "Белавиа" Игорю Чергинцу бюро пояснило, что снятие санкций предполагает возможность совершать рейсы в любые направления и из любых направлений, включая Беларусь (но есть ограничения по некоторым странам), а также ремонт, модернизацию и поставку комплектующих.

Остаются запрещёнными полёты в Россию, Иран, Сирию, КНДР, Кубу, Крым и на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Но полёты могут разрешить по отдельной лицензии или в рамках исключений из требований по лицензированию.

Санкции против "Белавиа" вводились с 2021 года и неоднократно продлевались. В 2023 году компания была включена в санкционный список США как подконтрольная белорусскому правительству.

Санкции Евросоюза в отношении "Белавиа" по-прежнему остаются в силе.