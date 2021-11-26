Минтруд предложит новый подход к оценке бедности в России

Министерство труда и социальной защиты России предложит ввести дополнительный инструмент для оценки бедности в стране — границу бедности. Соответствующий проект постановления правительства будет рассмотрен сегодня на заседании Российской трехсторонней комиссии, сообщает "Коммерсантъ".

Минтруд предлагает использовать в качестве значения границы бедности размер прожиточного минимума за IV квартал прошлого года — 11 329 рублей. В дальнейшем определять величину показателя ежеквартально поручат Росстату с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.

В пресс-службе министерства сообщили, что границу бедности будут использовать только как статистический показатель, а все меры поддержки продолжат назначать с учетом действующего размера прожиточного минимума.

Предполагается, что новый подход поможет решить вопрос о сопоставимости данных до 2021 года и после и позволит оценивать показатели бедности в динамике.

С начала 2021 года правительство изменило методику определения прожиточного минимума. Раньше он рассчитывался как стоимость потребительской корзины, а теперь связан с размером медианного дохода населения — величиной, относительно которого у одной половины населения доход больше, а у другой меньше. Ближайшие пять лет прожиточный минимум составит 44 процента от медианного дохода.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о "прорывном развитии страны", в котором перенёс планы снизить уровень бедности в два раза – на шесть лет. Ранее этой цели планировалось достичь к 2024 году. В Кремле объяснили это "неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой".

В сентябре прошлого года Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилось в 2020 году по сравнению с прошлым годом на 1,3 миллиона человек и достигло почти 20 миллионов, что составляет 13с половиной процентов населения страны. При этом, 80 процентов россиян, живущих за чертой бедности, – это семьи с детьми, отмечали в правительстве.