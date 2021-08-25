Опрос: 40% россиян не хватает денег на необходимые продукты

Почти 40 процентов россиян в последние полгода из-за нехватки денег отказывались от покупки необходимых продуктов. Это следует из опроса "Левада-центра" (признан в России "НКО-иностранным агентом"). Половина респондентов не могли позволить себе новую одежду и обувь, более 70 процентов отказались от крупных покупок для дома.

Среди опрошенных социологами россиян, которым "едва хватает на еду", три четверти не могли купить себе необходимые продукты, почти 90 процентов отказались от нужных крупных покупок для дома.

При этом, среди респондентов, которые могут позволить себе товары длительного пользования (технику, мебель, автомобиль), от необходимых продуктов отказывались 16 процентов, от одежды и обуви — четверть, от покупок для дома — половина.

Больше трети опрошенных отметили рост цен на товары и услуги.

В начале июля Росстат сообщил, что в июне инфляция в годовом выражении в России составила шесть с половиной процентов — это максимальный показатель с августа 2016 года.

Согласно данным российского статистического ведомства, к категории граждан с доходами ниже прожиточного минимума относятся 12 процентов россиян — это 17 миллионов 800 тысяч человек. Об этом 24 августа на форуме "Сообщество" сообщил директор департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев. Наибольший уровень бедности наблюдается в Туве (34%), в Ингушетии (30%), а также в Кабардино-Балкарии (24%).

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом. Ранее этой цели планировалось достичь к 2024 году. В 2017 году число россиян, чьи доходы были ниже прожиточного минимума, по данным Росстата, составляло почти 19 миллионов, или около 13 процентов населения России.