Минцифры планирует увеличить мощность оборудования для фильтрации

Минцифры России планирует увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) в 2,5 раза или до 954 Тбит/с к 2030 году, пишет "Коммерсант" со ссылкой на приказ о плане деятельности ведомства.

ТСПУ устанавливаются на сетях всех операторов связи, они фильтруют интернет-трафик, блокируют и "замедляют" ресурсы. Обслуживанием оборудования и программного обеспечения занимаются подконтрольные Роскомнадзору службы.

Мощность узлов ТСПУ не одинаковая, и когда какие-то из них не справляются с трафиком, то используется режим bypass, когда трафик идет напрямую, без фильтрации. Такая ситуация, по словам собеседника издания, произошла в ночь с 22 на 23 марта, когда многие заблокированные ресурсы в России начали открываться: система не справилась с большим объемом трафика из-за введения новых правил фильтрации.

Forbes со ссылкой на источники на прошлой неделе писал, что из-за перегруженности технических средств Роскомнадзор перестал справляться с блокировкой запрещенных ресурсов. В ведомстве это отрицали.

Замгендиректора Servicepipe Даниил Щербаков сказал "Коммерсанту", что 954 Тбит/с – это "очень большая цифра". Для сравнения, сообщил он со ссылкой на данные Минцифры, в 2024 году через российские сети прошло примерно 30 Тбит/с среднего трафика. По его словам, увеличение пропускной способности ТСПУ до 954 Тбит/с может означать, что к 2030 году "появится больше ТСПУ и будет больше зона покрытия".

С начала войны в Украине в России были заблокированы сотни тысяч ресурсов, в том числе крупные соцсети - фейсбук, инстаграм, X. В последнее время сообщается об ограничениях в работе мессенджера Telegram, который, по ряду сообщений, тоже скоро заблокируют.