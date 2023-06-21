Импорт автомобилей из Китая в Россию вырос более чем в пять раз

Более 70% иностранных легковых автомобилей Россия закупает в Китае. За пять месяцев 2023 года их импорт вырос в 5,2 раза – до 3,6 миллиарда долларов Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Автостата" и таможенную статистику Китая.

За этот период в Россию из Китая ввезли почти 121 тысячу легковых автомобилей. Среди них как китайские марки, так и марки, поставляемые в Россию в рамках "параллельного импорта" – без разрешения правообладателя.

В ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину Евросоюз, Южная Корея и Япония прекратили поставки своих автомобилей в Россию. В результате на российском рынке остались 14 брендов из 60: три российских, остальные – китайские.

Из-за этого в России возник дефицит автомобилей в сегменте до двух миллионов рублей. Такие предлагал только "Автоваз" – три модели Lada, пишет "Коммерсантъ". При этом, по подсчётам "Холода", после начала войны цена двух выросла на четверть, а передовой Lada Vesta – сразу в полтора раза.