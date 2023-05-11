Купить Грузию

Владимир Путин одним махом вбивает клин между правящей партией, правительством Грузии и ее президентом, США, Евросоюзом, между грузинской оппозицией и многими ее рядовыми гражданами. Одни приветствуют возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, другие выступают против. Одни радуются отмене российских виз, другие считают это провокацией. Каких целей он добивался на самом деле? Как теперь определять отношения Москвы и Тбилиси? А также: президент Азербайджана не поехал к Путину на парад и обед. Как расценили его решение дома? И как складываются отношения Москвы и Баку на сегодняшний день? В гостях политолог Гела Васадзе (Грузия) и журналист Тофик Аббасов (Азербайджан). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.