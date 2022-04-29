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Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Минюст России исключил из реестра СМИ-иноагентов наблюдателя "Голоса" Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину. Это первый случай исключения из этого реестра.

В сообщении ведомства говорится, что это решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

В действующем законе нет четких критериев для выхода из реестра СМИ-иноагентов, куда включают как организации, так и физических лиц.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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