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От иноагентов к врагам народа. Эфир в 21:05

От иноагентов к врагам народа. Госдума готовится принять закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Пытки под прикрытием. Кто препятствует расследованию дел о пытках в саратовской тюремной больнице и иркутском следственном изоляторе.

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