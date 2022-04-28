От иноагентов к врагам народа. Эфир в 21:05

От иноагентов к врагам народа. Госдума готовится принять закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".



Пытки под прикрытием. Кто препятствует расследованию дел о пытках в саратовской тюремной больнице и иркутском следственном изоляторе.



