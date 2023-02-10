Минюст подал иск о ликвидации петербургского отделения ПАРНАСа

Главное управление Министерства юстиции по Санкт-Петербургу подало в городской суд иск о ликвидации петербургского отделения "Партии народной свободы" (ПАРНАС). Рассмотрение иска назначено на 28 февраля.

С ноября прошлого деятельность отделения была приостановлена судебным решением из-за нарушений закона о политических партиях. Суд указал, что петербургский ПАРНАС не предоставлял отчётов о проведении конференций, о смене руководства и некоторой другой необходимой информации. Отделение должно было исправить недочёты до 1 декабря.

Глава отделения - петербургский муниципальный депутат Наталья Грязневич. В декабре прошлого года она была внесена Минюстом в реестр иностранных агентов и покинула Россию.

В январе по иску Минюста было ликвидировано региональное отделение ПАРНАСа в Чувашии. Формальными причинами тоже были неточности в документах. Председатель партии Игорь Малов заявил, что реальные причины преследования политически мотивированы и связаны с антивоенной позицией партии.