Минюст подал иск о ликвидации петербургского отделения ПАРНАСа

Главное управление Министерства юстиции по Санкт-Петербургу подало в городской суд иск о ликвидации петербургского отделения "Партии народной свободы" (ПАРНАС). Рассмотрение иска назначено на 28 февраля.
С ноября прошлого деятельность отделения была приостановлена судебным решением из-за нарушений закона о политических партиях. Суд указал, что петербургский ПАРНАС не предоставлял отчётов о проведении конференций, о смене руководства и некоторой другой необходимой информации. Отделение должно было исправить недочёты до 1 декабря.
Глава отделения - петербургский муниципальный депутат Наталья Грязневич. В декабре прошлого года она была внесена Минюстом в реестр иностранных агентов и покинула Россию.
В январе по иску Минюста было ликвидировано региональное отделение ПАРНАСа в Чувашии. Формальными причинами тоже были неточности в документах. Председатель партии Игорь Малов заявил, что реальные причины преследования политически мотивированы и связаны с антивоенной позицией партии.
- Партия ПАРНАС была зарегистрирована в 1991 году. С 2012 года и до самой своей гибели сопредседателем партии был Борис Немцов. Летом 2021 года, перед выборами в Госдуму, Минюст уведомил руководство партии о временной приостановке её государственной регистрации из-за "выхода части показателей за пределы знакомест" в документации. Летом 2022 года в СМИ появлялась информация о приостановке деятельности ПАРНАС в связи с тем, что Россию покинул её председатель, бывший премьер-министр Михаил Касьянов.
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