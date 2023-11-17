Минюст назвал иноагентами Яну Троянову и Григория Свердлина

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом актрису Яну Троянову. В своих интервью она неоднократно высказывалась против войны России в Украине.

Кроме неё, реестр пополнили журналист, создатель сайта "Проверено.Медиа" Илья Бер, координатор проектов "Ночлежка" и "Идите лесом" Григорий Свердлин и живущий в Праге политолог Александр Морозов.

Организациями-"иноагентами" признаны Hidemy. network Ltd. - разработчик VPN-сервиса "HideMy.name", дважды успешно оспаривавшего в российских судах блокировку, ООО "Команда против пыток" и базирующееся в Амстердаме издание The Moscow Times.

Кроме того, в реестр включён журналист Марат Никандров, сам попросивший ведомство признать себя агентом.