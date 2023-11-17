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Минюст назвал иноагентами Яну Троянову и Григория Свердлина

Актриса Яна Троянова
Актриса Яна Троянова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом актрису Яну Троянову. В своих интервью она неоднократно высказывалась против войны России в Украине.

Кроме неё, реестр пополнили журналист, создатель сайта "Проверено.Медиа" Илья Бер, координатор проектов "Ночлежка" и "Идите лесом" Григорий Свердлин и живущий в Праге политолог Александр Морозов.

Организациями-"иноагентами" признаны Hidemy. network Ltd. - разработчик VPN-сервиса "HideMy.name", дважды успешно оспаривавшего в российских судах блокировку, ООО "Команда против пыток" и базирующееся в Амстердаме издание The Moscow Times.

Кроме того, в реестр включён журналист Марат Никандров, сам попросивший ведомство признать себя агентом.

  • Законодательство об иноагентах в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Впоследствии появилась возможность признавать иноагентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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