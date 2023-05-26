Минюст объявил иноагентом солиста группы "Би-2" Егора Бортника

Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр так называемых иностранных агентов. В него вошел фронтмен группы "Би-2" Егор Бортник (Лёва Би-2).
Также в список попали социальный антрополог Александра Архипова, экономист Владислав Иноземцев, ведущая "Популярной политики" Ирина Аллеман, учредитель Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев, журналистка Анна Пшеничная, основательница "Совета матерей и жён военнослужащих" Ольга Цуканова и экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев.
Из организаций статус иноагента получили "Общенародный Союз Возрождения России" и общественное движение "Совет матерей и жён военнослужащих".
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
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