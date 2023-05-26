Минюст объявил иноагентом солиста группы "Би-2" Егора Бортника

Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр так называемых иностранных агентов. В него вошел фронтмен группы "Би-2" Егор Бортник (Лёва Би-2).

Также в список попали социальный антрополог Александра Архипова, экономист Владислав Иноземцев, ведущая "Популярной политики" Ирина Аллеман, учредитель Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев, журналистка Анна Пшеничная, основательница "Совета матерей и жён военнослужащих" Ольга Цуканова и экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев.

Из организаций статус иноагента получили "Общенародный Союз Возрождения России" и общественное движение "Совет матерей и жён военнослужащих".