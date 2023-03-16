RT отсудила у магазина 211 тысяч рублей за знак "иностранный агент"

Телеканал Russia Today отсудил у магазина одежды Feelosophy 211 200 рублей за футболки со знаком "иностранный агент".
Feelosophy выпустил такие футболки в августе 2021 года в коллаборации с "Медузой", признанной в России "иноагентом" в апреле того же года. К тому моменту одежду с надписью "иностранный агент" продавала RT: в 2018 году канал включили в список иноагентов в США. В 2020 году телеканал получил на словосочетание интеллектуальные права и зарегистрировал их как товарный знак.
После выпуска футболок в поддержку "иноагентов" в России RT потребовала от Feelosophy компенсацию в размере 500 тысяч рублей. После нескольких судов сумму удалось снизить.
- Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. "Иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.
- В США в список иностранных агентов включаются, как правило самостоятельно, лица и организации, которые занимаются политической или финансовой деятельностью в интересах тех, кем напрямую контролируются или управляются из-за рубежа. После своевременной регистрации в качестве иностранного агента компания может беспрепятственно продолжать свою деятельность.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.