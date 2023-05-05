Минюст объявил иноагентами Марию Певчих и Георгия Албурова

Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр так называемых иностранных агентов. В него вошли сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих и Георгий Албуров.

Также в список попали ведущий канала "Популярная политика" Ян Матвеев, публицисты Иван Преображенский и Владимир Пастухов, экс-депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс, политик Александр Осовцов и правозащитница Елена Агафонова, которая, помимо прочего, оказывала помощь семье Москалёвых.

Организациями-иноагентами признаны женское общественно-политическое движение "Мягкая сила", кризисная группа СК SOS, которая занимается помощью жертвам гендерного насилия на Северном Кавказе, общество с ограниченной ответственностью "Тайга Инфо" (учредитель независимого издания "Тайга.инфо") и общественная организация писателей "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб".

Пресс-секретарь правозащитной команды "СК SOS" прокомментировала изданию Sota объявление организации "иноагентом": "Мы продолжим помогать людям, как помогали раньше. Правоохранительные и судебные органы никогда не содействовали нам в защите прав граждан и, наоборот, всячески препятствовали, поэтому решение Минюста нас не удивило и в целом вполне соотносится с государственной политикой по притеснению и дискриминации ЛГБТК+".