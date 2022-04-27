Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

МВД объявило в розыск автора расследования о дворце Путина из команды Навального

Георгий Албуров

Российское министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск соратников оппозиционера Алексея Навального Георгия Албурова и Вячеслава Гимади. Карточки оппозиционеров выложены в базе данных министерства 26 апреля, обратило внимание агентство "Интерфакс".

Албуров — бывший руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Навального. Он один из лауреатов премии "Редколлегия" за расследование команды Навального о так называемоми дворце Путина — роскошном поместье под Геленджиком, которое, согласно расследованиям, строилось для президента России.

В России власти признали фонды и региональные штабы сторонников Навального экстремистскими организациями. Албурова и Гимади следствие считает участниками экстремистского сообщества. Оба они находятся за границей. Соратники Навального не признают обвинений российского следствия и уверены в том, что их уголовное преследование носит исключительно политический характер.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

"Азовсталь" продолжают бомбить
Embed
"Азовсталь" продолжают бомбить

No media source currently available

0:00 0:12:51 0:00

"Азовсталь" продолжают бомбить

Вывести людей пока не удаётся


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG