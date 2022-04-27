Российское министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск соратников оппозиционера Алексея Навального Георгия Албурова и Вячеслава Гимади. Карточки оппозиционеров выложены в базе данных министерства 26 апреля, обратило внимание агентство "Интерфакс".

Албуров — бывший руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Навального. Он один из лауреатов премии "Редколлегия" за расследование команды Навального о так называемоми дворце Путина — роскошном поместье под Геленджиком, которое, согласно расследованиям, строилось для президента России.

В России власти признали фонды и региональные штабы сторонников Навального экстремистскими организациями. Албурова и Гимади следствие считает участниками экстремистского сообщества. Оба они находятся за границей. Соратники Навального не признают обвинений российского следствия и уверены в том, что их уголовное преследование носит исключительно политический характер.